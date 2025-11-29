به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فتحی معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، با اشاره به اجرای طرحهای کالیگرافی در فضاهای بی دفاع شهری با هدف ارتقای سیما و منظر شهری گفت: این اقدام با بهرهگیری از رنگهای شاخص، الگوهای نوین هنری و ترکیببندیهای حرفهای انجام شده و هدف آن، تغییر چهره فضاهای بیدفاع شهری، افزایش خوانایی بصری و هویتبخشی به دوربرگردان خیابان سیمتری نیروی هوایی است.
وی به رنگآمیزی نردههای محدوده خیابان پیروزی با هدف زیبایی بصری و ایمنی محور پر تردد شرق پایتخت اشاره کرد و افزود: با توجه به لزوم رسیدگی به سیما و منظر یکی از محورهای پر تردد شرق تهران تردد بالای شهروندان، رنگآمیزی کامل محدوده خیابان پیروزی انجام شد تا ضمن افزایش ایمنی، جلوه بصری این خیابان را نیز بهروز و ساماندهی کند.
