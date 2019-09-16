پروژه رنگ آمیزی منظر شهری در منطقه ۱۳ اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه، یکی از پروژه های حوزه خدمات شهری و محیط زیست در سال ۹۸ را پروژه رنگ آمیزی ضلع جنوب خیابان دماوند اعلام کرد و افزود: این طرح با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران در ضلع جنوبی خیابان دماوند از میدان امام حسین (ع) تا چهار راه تهران پارس با هدف افزایش زیبایی های محدوده شرق تهران و تنوع بخشی بصری و تزریق روح شادابی اجرایی می شود.

وی در خصوص مشخصات پروژه اظهار داشت :اقدامات این پروژه که با محوریت نماسازی و بهسازی منظر شهری اجرایی می شود، شامل شستشو و پاکسازی، حذف زوائد فیزیکی و رنگ آمیزی منظر شهری است.

شهردار منطقه۱۳ رنگ را بخشی جدا نشدنی از کلیه محیط ها، مکان ها و فضاهای شهری دانست و افزود: با توجه به اهمیتی که رنگ در فضاهای شهر دارد و با توجه به رویکرد شهرداری تهران در این زمینه تلاش می شود در فضاهای شهری محدوده در بخش های مختلف استفاده شود.