فراخوان مشارکت در طرح «توسعه حسگرهای سنجش مداوم قند خون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، هیپرگلیسمی مزمن یکی از عوامل اصلی بروز عوارض بلندمدت دیابت، از جمله ریتینوپاتی، نفروپاتی و نوروپاتی است که تأثیر قابل‌توجهی بر سلامت و کیفیت زندگی بیماران دارد. کنترل دقیق و مداوم قند خون به ویژه در بیماران تحت درمان با دوزهای بالای انسولین از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا علاوه بر کاهش عوارض ناشی از دیابت، خطر بروز هیپوگلیسمی که می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد را نیز کاهش می‌دهد.

در گذشته، پایش قند خون عمدتاً با استفاده از نوارهای تست خون انجام می‌شد. این روش‌ها، تهاجمی بوده و محدودیت‌هایی از جمله درد و نیاز به تکرار مداوم نمونه‌گیری داشتند. در سال‌های اخیر، سیستم‌های پایش مداوم قند خون (ContinuousGlucoseMonitoring-CGM) با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته توسعه یافته‌اند که به صورت لحظه‌ای و غیرتهاجمی سطح گلوکز را اندازه‌گیری کرده و داده‌ها را از طریق برنامه‌های (اپلیکیشن‌های) تلفن همراه در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

این دستگاه‌ها به طور معمول تا ۱۴ روز قابل استفاده هستند و سپس نیاز به تعویض دارند. با وجود مزایای چشمگیر این سیستم‌ها از جمله سهولت استفاده، کاهش درد ناشی از نمونه‌گیری و کاربری آسان برای کودکان و سالمندان، قیمت بالای آنها موجب محدودیت در دسترسی گسترده شده است. هدف این طرح، توسعه دانش فنی حسگرهای بومی CGM مبتنی بر الکترودهای کوچک، انعطاف‌پذیر و حاوی آنزیم گلوکز اکسیداز تثبیت‌شده و در نتیجه، ارائه راهکاری مقرون به صرفه پایدار و کارآمد برای پایش مداوم قند خون است.

انتظار می‌رود روش‌های بهینه تثبیت و پایدارسازی آنزیم گلوکز اکسیداز شناسایی و پلیمرهای خاصی به منظور بهبود این فرایند سنتز شوند؛ همچنین الکترودهای مینیاتوری و انعطاف‌پذیر ساخته و آنزیم با استفاده از ترکیبات سنتزی روی الکترودها تثبیت شوند. انتظار می‌رود محدوده خطی پاسخ حسگر برای غلظت گلوکز در بازه ۲.۲ تا mmol/L 27.8 بوده و فعالیت آنزیم تثبیت‌شده حداقل تا ۱۴ روز در دمای بدن حفظ و کالیبراسیون دقیق حسگر به منظور بهینه‌سازی عملکرد آن نیز انجام شود.

شرکت در این فراخوان پژوهشی و ارائه پروپوزال در قالب گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است. پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز پژوهشی داشته باشد، انتخاب و به عنوان مجری به شرکت دانش‌بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.

گروه‌های پژوهشی و فناور توانمند تا روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند پروپوزال و پیشنهادهای خود را در قالب Word از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۰۲۱۸۸۴۸۶۴۹۸ (کارگزاری دانا شریف) تماس حاصل کنند.