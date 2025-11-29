به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم افتتاح ایستگاه متروی مریم مقدس با تاکید بر جایگاه ادیان الهی در قانون و سنت اسلامی، از نقش نمایندگان مسیحیان و سایر اقلیتهای دینی در ساختار مردمسالاری دینی کشور قدردانی کرد.
شهردار تهران با اشاره به همزیستی مسالمتآمیز ادیان در ایران گفت: برخلاف تبلیغات نادرست نظام سلطه، کشور ما نمونهای از همزیستی شیرین ادیان الهی است. در پایتخت، مسجد و کلیسا در کنار یکدیگر قرار دارند و این نشاندهنده احترام متقابل و ریشهدار میان پیروان ادیان مختلف است.
وی معماری ایستگاه جدید را حامل پیام محبت و احترام دانست و افزود: گاهی اگر لطف الهی شامل حالمان شود میتوانیم از آجر و سنگ و آهن نیز پیام نرم و اخلاقی به جهان صادر کنیم. خبر افتتاح این ایستگاه در یکی از سفرهای خارجی نیز بازتاب قابل توجهی داشت.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از وضعیت توسعه مترو گفت: تهران پیشتر ۳۱۰ کیلومتر شبکه مترو و ۱۴۱ ایستگاه داشت که امروز این رقم به ۱۶۱ ایستگاه رسیده است. قراردادها و تفاهمنامههای جدید برای احداث ۱۸۶ کیلومتر دیگر امضا شده که ۱۷۵ کیلومتر آن مربوط به چهار خط جدید یعنی خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ است. همچنین رونمایی از ۲ رام متروی داخلی تا هفته آینده انجام میشود
وی با اشاره به شیوه جدید تأمین مالی پروژهها افزود: خط شرقی خط ۴ به طول ۱۱ کیلومتر نیز با همین روش در دست اجراست. بدون این مدل جدید تأمین مالی امکان پیشبرد همزمان چنین حجم بزرگی از پروژهها وجود نداشت.
شهردار تهران افق اجرای این طرحها را پنجساله اعلام کرد و گفت: به لطف الهی طول شبکه مترو از ۳۱۰ کیلومتر فعلی به ۵۰۰ کیلومتر خواهد رسید و تعداد واگنها نیز افزایش پیدا میکند.
شهردار تهران، با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک پایتخت، اعلام کرد: شهرداری تهران ۱۱ رویکرد اساسی را برای تحقق شهری پاک و روان دنبال میکند.
به گفته وی، بهرهگیری از ظرفیت حملونقل سبک و کوچکمقیاس نیز بهعنوان یکی از اقدامات جدی در دستور کار قرار دارد، هرچند محور اصلی سخنانش بر لزوم کاهش آلودگی و ترافیک در شهر متمرکز بود.
زاکانی بیان کرد: این رویکردها حوزههای مختلفی از جمله توسعه فضای سبز، جلوگیری از آلایندهسازی، گسترش زیرساختهای حملونقلی، مناسبسازی فضاهای شهری و ایجاد بسترهای یک شهر انسانی را دربرمیگیرد. در تمام این زمینهها فعالیتهای مؤثری در جریان است.
شهردار تهران در ادامه سخنان خود این مراسم را حامل پیامی جهانی توصیف کرد؛ پیامی از مهر، محبت، دوستی، احترام متقابل و همزیستی.
وی صیانت از جغرافیای ایران را وظیفهای ملی دانست و با اشاره به جایگاه معنوی مادر یکی از پیامبران الهی، افزود: این مسیر برگرفته از بنیانهای دینی و آموزههای اسلام است.
زاکانی با اشاره به روایت تاریخی هجرت مسلمانان به حبشه در صدر اسلام و معرفی اسلام از طریق آیات قرآن درباره حضرت مریم و حضرت مسیح، این موضوع را نمونهای از پیام صلح و معنویت دانست که امروز نیز باید الهامبخش روابط و ارتباطات انسانی باشد.
وی همچنین از خانوادههای شهدا قدردانی کرد و بهطور ویژه از خانواده یکی از شهدای حاضر در مراسم تشکر کرد.
زاکانی در بخشی از سخنانش احوال مادر شهید را جویا شد و با تأکید بر جایگاه والای خانواده شهدا، برای آنان آرزوی سلامتی و اجر الهی کرد.
