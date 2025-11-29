به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه مانور سراسری زلزله و ایمنی صبح امروز شنبه هشتم آذرماه، همزمان با سراسر کشور در کلیه مدارس شهرستان بهاباد برگزار شد.

مراسم نمادین این مانور در دبستان قرآنی دخترانه شهید بهابادی با حضور امام جمعه، فرماندار، مدیر آموزش و پرورش و نمایندگان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برگزار شد.

محمد باقری، فرماندار بهاباد در این مراسم با اشاره به قرارگیری این شهرستان بر روی گسل فعال گفت: «بهاباد در منطقه‌ای زلزله‌خیز واقع شده و ضرورت دارد مردم در ساخت‌وسازها به اصول مقاوم‌سازی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی از دانش‌آموزان خواست آموزش‌های ایمنی در برابر زلزله را جدی بگیرند و افزود: برای داشتن جامعه‌ای ایمن، باید در کنار آموزش‌های رسمی، به آموزش‌های همگانی در قالب برنامه‌هایی مانند مانور زلزله توجه شود.

علیرضا تیموری، مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیز در این آئین اظهار داشت: هدف از اجرای این مانور، افزایش آمادگی دانش‌آموزان و فرهنگیان در مواجهه با حوادث طبیعی و تمرین رفتارهای صحیح در زمان وقوع زلزله است.

وی با بیان اینکه این مانور با شعار «مدرسه تاب‌آور، جامعه تاب‌آور» برگزار شد، تصریح کرد: اجرای منظم چنین مانورهایی نقش مؤثری در کاهش خسارات جانی و مالی دارد.

بر اساس این گزارش، در جریان این مانور، یگان‌های امدادی و دستگاه‌های خدمت‌رسان به اجرای تمرینات مشترک و هماهنگ پرداختند.

شهرستان بهاباد به دلیل قرارگیری بر روی گسل فعال، از جمله مناطق زلزله‌خیز استان محسوب می‌شود.