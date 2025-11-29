  1. استانها
  2. یزد
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

بیست‌وهفتمین مانور زلزله در ۵۴ آموزشگاه شهرستان بهاباد برگزار شد

بیست‌وهفتمین مانور زلزله در ۵۴ آموزشگاه شهرستان بهاباد برگزار شد

یزد_ بیست‌وهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور، با شعار مدرسه تاب‌آور، جامعه تاب‌آور و با حضور مسئولان محلی در ۵۴ آموزشگاه شهرستان بهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه مانور سراسری زلزله و ایمنی صبح امروز شنبه هشتم آذرماه، همزمان با سراسر کشور در کلیه مدارس شهرستان بهاباد برگزار شد.

مراسم نمادین این مانور در دبستان قرآنی دخترانه شهید بهابادی با حضور امام جمعه، فرماندار، مدیر آموزش و پرورش و نمایندگان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برگزار شد.

بیست‌وهفتمین مانور زلزله در ۵۴ آموزشگاه شهرستان بهاباد برگزار شد

محمد باقری، فرماندار بهاباد در این مراسم با اشاره به قرارگیری این شهرستان بر روی گسل فعال گفت: «بهاباد در منطقه‌ای زلزله‌خیز واقع شده و ضرورت دارد مردم در ساخت‌وسازها به اصول مقاوم‌سازی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی از دانش‌آموزان خواست آموزش‌های ایمنی در برابر زلزله را جدی بگیرند و افزود: برای داشتن جامعه‌ای ایمن، باید در کنار آموزش‌های رسمی، به آموزش‌های همگانی در قالب برنامه‌هایی مانند مانور زلزله توجه شود.

علیرضا تیموری، مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیز در این آئین اظهار داشت: هدف از اجرای این مانور، افزایش آمادگی دانش‌آموزان و فرهنگیان در مواجهه با حوادث طبیعی و تمرین رفتارهای صحیح در زمان وقوع زلزله است.

وی با بیان اینکه این مانور با شعار «مدرسه تاب‌آور، جامعه تاب‌آور» برگزار شد، تصریح کرد: اجرای منظم چنین مانورهایی نقش مؤثری در کاهش خسارات جانی و مالی دارد.

بیست‌وهفتمین مانور زلزله در ۵۴ آموزشگاه شهرستان بهاباد برگزار شد

بر اساس این گزارش، در جریان این مانور، یگان‌های امدادی و دستگاه‌های خدمت‌رسان به اجرای تمرینات مشترک و هماهنگ پرداختند.

شهرستان بهاباد به دلیل قرارگیری بر روی گسل فعال، از جمله مناطق زلزله‌خیز استان محسوب می‌شود.

کد خبر 6672035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها