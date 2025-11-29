به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۷ آذر اعلام شد.

فروش ۳۴۲ میلیونی «والس تصادفی»

نمایش «روال عادی» به کارگردانی عباس غفاری که از روز یازدهم آبان در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده بود روز جمعه هفتم آذر با مجموع ۲۱ اجرا، میزبانی از ۶۰۹ تماشاگر و فروشی معادل ۹۷ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

همچنین نمایش «والس تصادفی» به کارگردانی پریسا مقتدی که از روز سیزدهم آبان در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده بود، روز جمعه هفتم آذر با مجموع ۲۰ اجرا، میزبانی از یک هزار و ۴۱۰ تماشاگر و ۳۴۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان فروش به اجرای خود پایان داد.

نمایش «مانتیکور» به کارگردانی مهدی موسی‌خانی نیز که از روز سیزدهم آبان اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان آغاز کرده بود، روز جمعه هفتم آذر با مجموع ۲۰ اجرا، میزبانی از ۲۸۱ تماشاگر و فروشی معادل ۳۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان از مجموعه تئاتر شهر خداحافظی کرد.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت‌پیشه که از روز چهارم آذر اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، تاکنون با میزبانی از ۴۰۸ تماشاگر به فروشی معادل ۸۷ میلیون و ۳۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «داستان چوانگ تسو» به کارگردانی حامد عقیلی که از روز بیست و پنجم آبان در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است تا به امروز با مجموع ۱۰ اجرا، میزبانی از ۴۱۸ مخاطب به فروشی معادل ۷۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «زندگی در تئاتر» به کارگردانی حبیب دانش که از روز بیست و پنجم آبان در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ مخاطب و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، تا کنون با مجموع ۱۰ اجرا، میزبانی از ۶۰۳ مخاطب به فروشی معادل ۱۱۵ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.

بیش از هزار و ۳۰۰ نفر به تماشای «همه چی وردار» نشستند

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «اولین گمنامه» به کارگردانی علیرضا عمرانی که از ۲ آذر با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۶ اجرا، میزبان ۱۰۵۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۶۵ هزار تومانی، به مبلغ ۶۳ میلیون و چهارصد هزار تومان دست یافت.

در تالار هنر، نمایش «همه چی وردار» به کارگردانی مرتضی عقیقی که از ۹ آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با ۱۸ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۱۳۴۷ تماشاگر باشد و به فروش ۱۳۷ میلیون و۲۷۶ هزار و ۷۰۰ تومان دست پیدا کند.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۷ آذر با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۶۱۲۶ هزار نفر رسیده است.