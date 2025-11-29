آغاز دوره دو روزه توانمندسازی منتخبین ائمه جماعات قزوین در شهر قم

حجت‌الاسلام یوسف پورآرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آغاز دوره جامع توانمندسازی ائمه جمعه و جماعات منتخب طرح محراب خبر داد و اظهار کرد: دوره توانمندسازی ۱۲۰ نفر از ائمه جمعه و جماعات استان قزوین با محوریت «تعالی و توانمندسازی شبکه امامت» از هفتم تا نهم آذرماه در شهر مقدس قم آغاز شده است.

وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای مهارت‌های تبلیغی، افزایش کارآمدی شبکه امامت، آشنایی با نیازهای روز جامعه و تقویت نقش‌آفرینی ائمه در مسائل فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: این دوره دو روزه با رویکرد کاربردی و مبتنی بر نیازسنجی‌های دقیق طراحی شده است.

پورآرین افزود: در این برنامه، اساتید برجسته حوزه علمیه و متخصصان عرصه مدیریت دینی به ارائه مباحث آموزشی در حوزه‌های مهارت‌های ارتباطی، مدیریت مسجد، نقش امام محله در حکمرانی محلی، تکنیک‌های تبلیغی نوین، جامعه‌پردازی و تقویت تعامل با جوانان می‌پردازند.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین، برگزاری نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های مهارتی و جلسات گفت‌وگو محور از دیگر بخش‌های این دوره است و تلاش شده محتوای آموزشی به‌گونه‌ای باشد که ائمه بتوانند در عمل و در میدان اجتماعی، اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تقویت نقش امام محله در نظام فرهنگی کشور گفت: امروز مطالبه رهبر معظم انقلاب از شبکه امامت، حرکت به سمت جامعه‌سازی و حضور فعال در حل مسائل مردم است و چنین دوره‌هایی می‌تواند گام مهمی در تحقق این مطالبه باشد.

پورآرین همچنین تاکید کرد: قرارگاه استانی مسجد، بنیاد هدایت و اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی مشترک تلاش می‌کنند مسیر توانمندسازی ائمه جماعات را در استان به‌صورت هدفمند و پیوسته دنبال کنند و این دوره بخشی از برنامه‌های بلندمدت ارتقای شبکه امامت است.

وی زمان برگزاری این دوره را شنبه هشتم تا نهم آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد و گفت: استمرار این دوره‌ها موجب تعالی معنوی و مهارتی ائمه و افزایش اثربخشی فعالیت‌های دینی در سطح استان خواهد شد.