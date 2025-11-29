شکست شاگردان جعفری برابر ازبکستان در دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال زنان کشورمان برابر ازبکستان امروز (شنبه ۸ آذر) از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران برگزار شد و در نهایت این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود ازبکستانبه پایان رسید.
دومین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ازبکستان روز سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران برگزار میشود.
تیم ملی ایران خود را برای حضور در رقابتهای جام ملتهای فوتبال زنان آسیا آماده میکند که اسفند ۱۴۰۴ به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد.
و تیم ملی فوتبال زنان ایران در گروه A با استرالیا (میزبان)، کره جنوبی و فیلیپین همگروه است.
هدایت تیم ملی کشورمان را در این مسابقات مرضیه جعفری به عهده خواهد داشت.
