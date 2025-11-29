  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

شکست شاگردان جعفری برابر ازبکستان در دیدار تدارکاتی

نخستین دیدار دوستانه ملی پوشان فوتبال زنان کشورمان برابر ازبکستان با نتیجه دو بر صفر به سود میزبان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال زنان کشورمان برابر ازبکستان امروز (شنبه ۸ آذر) از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران برگزار شد و در نهایت این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود ازبکستانبه پایان رسید.

دومین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ازبکستان روز سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.

تیم ملی ایران خود را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا آماده می‌کند که اسفند ۱۴۰۴ به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد.

و تیم ملی فوتبال زنان ایران در گروه A با استرالیا (میزبان)، کره جنوبی و فیلیپین همگروه است.

هدایت تیم ملی کشورمان را در این مسابقات مرضیه جعفری به عهده خواهد داشت.

