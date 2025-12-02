به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زنان ایران در حالی آماده میشود تا روز سهشنبه ۱۱ آذر در تاشکند برای دومینبار طی چند روز اخیر مقابل ازبکستان قرار بگیرد که هنوز شور و اهمیت صعود تاریخیاش به جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ در فضای فوتبال کشور قابل لمس است. صعودی که با یک اتفاق دراماتیک و کمسابقه رقم خورد و باعث شد ایران برای دومین مرتبه در تاریخ راهی معتبرترین تورنمنت قاره شود؛ مسابقاتی که از دهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا اول فروردین ۱۴۰۵ به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد.
فرم خوب ایران پس از صعود
پس از اینکه ایران توانست در جمع ۱۲ تیم برتر آسیا قرار گیرد کادر فنی یک اردوی کوتاه داخلی برگزار کرد و سپس در فیفادی اکتبر تیم را راهی شیلونگ هند کرد تا در یک تورنمنت سهجانبه حضور یابند. شاگردان مرضیه جعفری در آن رقابتها با شکست دادن هند و نپال نشان دادند که روند مثبتشان بعد از صعود همچنان ادامه دارد.
اکنون با نزدیک شدن به موعد جام ملتها فیفادی نوامبر فرصتی تازه برای محک جدیتر تیم ملی فراهم کرده و طبق برنامه قرار است دو دیدار دوستانه برابر ازبکستان برگزار شود.
رویارویی قدیمی با یک رقیب سخت
ایران و ازبکستان پیش از این هشت بار در تاریخ فوتبال زنان مقابل هم قرار گرفته بودند که سهم ایران از آن بازیها تنها دو تساوی بود و شش دیدار به سود ازبکها تمام شده بود. شنبه ۸ آذر نهمین تقابل نیز انجام شد و یکبار دیگر این تیم میزبان بود که موفق شد برتری خود را حفظ کند.
یکی از نکات قابلتوجه بازی نخست ترکیب ازبکستان بود؛ جایی که بخش زیادی از بازیکنان این تیم از نسفقارشی انتخاب شده بودند؛ تیمی که در لیگ قهرمانان زنان آسیا مقابل خاتونِقهرمان ایران شکست خورده بود. تقابل دوباره این بازیکنان با شاگردان مرضیه جعفری اینبار در سطح ملی جذابیت دوچندان به مسابقه روز شنبه بخشیده بود که در نهایت با برتری تیم رقیب همراه شد.
چالش رنکینگ و فرصت انتقام
ازبکستان اکنون ۱۸ پله بالاتر از ایران ایستاده و رتبه ۵۲ جهان را در اختیار دارد؛ آماری که نشان میدهد تیم میزبان هم از نظر سابقه تقابلها و هم از نظر جایگاه جهانی رقیب سرسختی محسوب میشود.
با این حال تیم ملی زنان ایران که در یک روند رو به رشد قرار دارد امید زیادی دارد که در دومین بازی تدارکاتی بتواند نتیجه مسابقه نخست را جبران کرده و به پیروزی برسد؛ پیروزیای که میتواند روحیهای مهم برای ورود به ماههای پایانی آمادهسازی جام ملتهای آسیا باشد.
نگاهها به تاشکند
اکنون نگاهها به سهشنبه و بازی فردا در تاشکند دوخته شده است؛ جایی که مشخص خواهد شد آیا تیم ملی زنان میتواند با اصلاح اشتباهات بازی اول یک برد ارزشمند را در خانه حریف بالانشین رنکینگ جهانی ثبت کند یا خیر.
