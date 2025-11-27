به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نسیم مهاجرانی مربی تیم ملی فوتسال بانوان درباره دیدار تیم ملی برابر برزیل گفت: ما در این بازی حملات زیادی داشتیم و توانستیم ۱۹ بار روی دروازه برزیل موقعیت ایجاد کنیم که از این تعداد، ۵ بار کاملاً روی چارچوب بود. این آمار نشان می‌دهد که تیم با شناخت کامل و برنامه‌ریزی دقیق وارد میدان شد. با این حال در ضربات نهایی کم‌دقت بودیم و می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. این بازی تجربه بسیار مهمی برای بازیکنان بود تا فشار روانی و فنی دیدارهای بزرگ را تجربه کنند و یاد بگیرند که چگونه از فرصت‌های خود استفاده کنند.

وی درباره بازی دوم مقابل پاناما افزود: هدف ما در دیدار با پاناما واضح بود. کسب سه امتیاز و ادامه روند مثبت تیم. ممکن است نتیجه‌ای که پاناما مقابل ایتالیا گرفته بود، ذهنیت اشتباهی در فضای مسابقات ایجاد کند و این تصور به وجود آید که پاناما تیم ضعیفی است. در حالی‌که واقعیت کاملاً متفاوت بود. پاناما برای نخستین بار در چنین سطحی از مسابقات حضور پیدا کرده بود و تیمی جوان و کم‌تجربه است که آمادگی کامل حضور در جام جهانی را ندارد. اما فشار روانی بازی اول آنها به ویژه مقابل تیمی مثل ایتالیا باعث شد نتیجه سنگینی رقم بخورد.

مهاجرانی ادامه داد: شرایط را پیش‌بینی کرده بودیم و برنامه‌ریزی کرده بودیم که بازی با پاناما کاملاً جدی و تاکتیکی دنبال شود. بازیکنان ما تمرکز لازم را داشتند و توانستند با حفظ ساختار دفاعی و کنترل حملات، بازی را به شکل منطقی مدیریت کنند. این دیدار برای تیم ما تجربه ارزشمندی بود تا در ادامه مسابقات با آرامش ذهنی و آمادگی فنی وارد میدان شویم.

مهاجرانی در پایان صحبت‌هایش با تأکید بر دیدارهای آینده و ادامه روند تیم گفت: دیدار بعدی ما با ایتالیا خواهد بود؛ تیمی که در هفت تا هشت سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و از نظر فنی و تاکتیکی بسیار آماده است. ما برای این بازی برنامه‌های دقیق تاکتیکی و تمرینی داریم و هدف‌مان بردن مسابقه است. امیدوارم بازیکنان از نظر ذهنی و فنی به سطح بالایی برسند تا بتوانیم بهترین نتایج را در ادامه جام جهانی رقم بزنیم و شایسته تلاش و تعهد این تیم باشیم.