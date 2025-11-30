جعفری: هماهنگی‌ تیم کم اما عملکردمان امیدوار کننده بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان پس از نخستین دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی ازبکستان با اشاره به فرصت کوتاه آمادهسازی تیم گفت: با توجه به اینکه بازیکنان تنها دو جلسه تمرین در کنار هم داشتند، عملکرد آنها بسیار قابلقبول بود. بازیکنان دقیقاً مطابق خواستههای کادر فنی عمل کردند و نشان دادند که میتوان به تواناییهایشان اعتماد کرد.
سرمربی تیم ملی یکی از نکات مثبت بازی را شناخت بیشتر روی برخی بازیکنان تازهوارد عنوان کرد و افزود: دو یا سه بازیکن عملکردی داشتند که باعث شد به این نتیجه برسم که میتوانند در لیست ۲۳ نفره و حتی ترکیب اصلی قرار بگیرند؛ بازیکنانی که پیش از این تجربه حضور در چنین سطحی نداشتند. این موضوع برای کادر فنی بسیار امیدوارکننده است.
جعفری درباره روند مسابقه توضیح داد: در نیمه نخست به دلیل فشار روانی و بیتجربگی در بازی کنار هم، چند اشتباه فردی داشتیم و گل دریافت کردیم، اما از آن لحظه به بعد روند بازی کاملاً در اختیار ایران بود. به اعتقاد من، این یکی از بهترین بازیهای تیم ملی مقابل ازبکستان در سالهای اخیر بود.
وی درباره قضاوت داور نیز گفت: در چند صحنه خطاهای تأثیرگذاری رخ داد که اعلام نشد، اما این موضوع برای ما اهمیت اصلی ندارد. آنچه ارزشمند است، کیفیت فنی و تلاش بازیکنان در اجرای برنامههای تاکتیکی است.
سرمربی تیم ملی با تأکید بر اهمیت این دیدار در تصمیمگیری نهایی برای جام ملتهای آسیا افزود: این بازیکنان از تیمهای مختلف و بدون سابقه طولانی همکاری کنار هم جمع شدهاند، اما عملکرد امروز آنها نشان داد که ظرفیت بالایی برای کمک به تیم ملی دارند. این مسابقه فرصت ارزشمندی بود تا توانایی بازیکنانی را که کمتر دیده شده بودند، ارزیابی کنیم.
جعفری در پایان گفت: با وجود برخی محدودیتها در همکاری باشگاهها، این دیدار به یک فرصت طلایی برای بازیکنان تبدیل شد. ما معمولاً مقابل ازبکستان بازیهای سختی داشتیم، اما امروز این گروه از ملیپوشان عملکردی تحسینبرانگیز ارائه کردند و ثابت کردند که میتوان روی آنها در تیم اعزامی به استرالیا حساب کرد.
