نوری: مدیران خراسان شمالی برای جذب اعتبارات تلاش مضاعف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر پنج‌شنبخ شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: محور ارتباطی بجنورد – جنگل گلستان از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی خراسان شمالی است و به‌دلیل نقش مؤثر در اتصال استان به مسیرهای ملی و تسهیل تردد مسافران و حمل کالا، در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گرفته است.

وی گفت: بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی این محور پیشرفت کرده اما سرعت بخشی به روند تکمیل آن ضروری است.

بهمن نوری با تأکید بر ضرورت شتاب در اجرای طرح‌های عمرانی افزود: مدیرانی که در انجام مأموریت‌های خود کوتاهی داشته باشند با جابجایی سهمیه اعتبارات تملک دارایی روبه‌رو خواهند شد تا فرصت بهره‌مندی استان از منابع ملی از دست نرود.

وی همچنین بر لزوم حفظ سهم شهرستان‌ها در تخصیص اعتبارات تأکید کرد و گفت: مدیران باید با مسئولیت‌پذیری و تلاش مضاعف زمینه جذب حداکثری اعتبارات را فراهم کنند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: تحقق این شعار مستلزم عزم همگانی و مشارکت حداکثری مردم است‌.

وی مجوزهای بی‌نام را اقدامی راهبردی در مسیر توسعه استان برشمرد و آن را فرصتی مهم برای تقویت سرمایه‌گذاری معرفی نوری پژوهش را یکی از دغدغه‌های اصلی استان دانست و گفت: پژوهش باید به مطالبه‌ای جدی در مدیریت اجرایی تبدیل شود و نتایج آن در تصمیم‌سازی و حکمرانی نمود پیدا کند.

وی افزود: ظرفیت علمی موجود در استان باید به‌طور هدفمند در مسیر توسعه به کار گرفته شود.