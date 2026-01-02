به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم پرواز که به منظور معرفی ظرفیتها، توانمندیها و مسائل افراد دارای معلولیت برگزار میشود، امسال نیز میزبان آثار فیلمسازان و هنرمندان علاقهمند از داخل و خارج کشور خواهد بود که مهلت ارسال آثار تا ۲۰ دی ۱۴۰۴ تمدید شده است.
این دوره جشنواره در بخشهای فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و فیلمنامه پذیرای آثاری است که با نگاهی انسانی، خلاقانه و آگاهیبخش به ابعاد زندگی، چالشها و تواناییهای افراد دارای معلولیت میپردازند. همچنین، فیلمسازان دارای معلولیت میتوانند با موضوع آزاد در جشنواره شرکت کنند. هدف جشنواره ایجاد بستری برای روایتهای نو، تصویرسازی واقعیتر و تقویت گفتگو و همدلی در جامعه است.
ثبتنام و ارسال آثار از طریق وبسایت رسمی جشنواره به نشانی Parvazfilmfestival.com انجام میشود.
