  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

تمدید مهلت ثبت‌نام در هفتمین جشنواره فیلم پرواز

تمدید مهلت ثبت‌نام در هفتمین جشنواره فیلم پرواز

مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز تا ۲۰ دی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز که به منظور معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مسائل افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود، امسال نیز میزبان آثار فیلمسازان و هنرمندان علاقه‌مند از داخل و خارج کشور خواهد بود که مهلت ارسال آثار تا ۲۰ دی ۱۴۰۴ تمدید شده است.

این دوره جشنواره در بخش‌های فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و فیلمنامه پذیرای آثاری است که با نگاهی انسانی، خلاقانه و آگاهی‌بخش به ابعاد زندگی، چالش‌ها و توانایی‌های افراد دارای معلولیت می‌پردازند. همچنین، فیلمسازان دارای معلولیت می‌توانند با موضوع آزاد در جشنواره شرکت کنند. هدف جشنواره ایجاد بستری برای روایت‌های نو، تصویرسازی واقعی‌تر و تقویت گفتگو و همدلی در جامعه است.

ثبت‌نام و ارسال آثار از طریق وب‌سایت رسمی جشنواره به نشانی Parvazfilmfestival.com انجام می‌شود.

کد خبر 6710235
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها