طلبکار آلمانی جدید پرسپولیس در راه فیفا؟!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از قطع همکاری باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان، حالا نام یک مربی دیگر نیز در مسیر تبدیلشدن به طلبکار جدید سرخپوشان قرار گرفته است.
مایکل اونینگ، دستیار آلمانی و مربی بدنساز تیم که همراه با هاشمیان وارد پرسپولیس شده بود، نهتنها برای ادامه همکاری با باشگاه به جمعبندی نرسید، بلکه در موضوع توافق مالی برای جدایی نیز با بیتوجهی کامل مدیران باشگاه روبهرو شد.
اونیگگ چند روز پس از حضور اوسمار ویهرا در تمرینات، برای تعیین تکلیف وضعیت کاریاش به مجموعه تمرینی پرسپولیس رفت، اما برا، تعیین تکلیف قراردادش بخصوص از لحاظ مالی، پاسخ روشنی درخصوص آینده همکاریاش دریافت نکرد. بیتفاوتی باشگاه نسبت به وضعیت قرارداد وی باعث شد این مربی آلمانی پس از چند مرتبه مکاتبه رسمی، تصمیم قطعی به جدایی بگیرد.
عضو سابق کادرفنی که مدتی است دیگر در تمرینات سرخپوشان شرکت نمیکند، هنوز موفق نشده با باشگاه درباره تسویهحساب و شرایط فسخ به توافق برسد. همین موضوع احتمال طرح شکایت او در مراجع بینالمللی را بالا برده و بهنظر میرسد او نیز بهزودی در فهرست طلبکاران پرسپولیس در فیفا قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب، مشکلات مالی و پروندههای خارجی باشگاه بار دیگر در حال افزایش است؛ موضوعی که میتواند برای سرخپوشان دردسرساز شود اگر هرچه سریعتر برای حل آن چارهاندیشی نشود.
