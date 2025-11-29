آمار خوب بازیکن ملی پوش در ماه های پایانی قرارداد با پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، اوستون ارونوف هافبک ازبکستانی پرسپولیس، پس از پشت سر گذاشتن دوره‌های طولانی و متوالی مصدومیت، حالا یکی از چهره‌های مؤثر تیم تحت امر اوسمار ویه‌را در فصل جاری شده است. او با حضور مؤثر خود در بازی با شمس آذر توانست دومین پیروزی متوالی پرسپولیس را رقم بزند و شرایط روحی تیم را پیش از دیدار حساس برابر استقلال تهران به شکل محسوسی ارتقا داد.

پرسپولیس در دو مسابقه اخیر، برابر استقلال خوزستان با نتیجه ۳ بر صفر و مقابل شمس‌آذر قزوین با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسید. بردهایی که ارونوف نقش مهمی در آنها داشت. او در دیدار برابر شمس‌آذر گل دوم تیمش را به ثمر رساند و نشان داد که پس از بهبود کامل و دوری از مصدومیت، به فرم ایده‌آل خود بازگشته است.

این بازیکن ازبک در دو فصل گذشته، پس از تمدید قراردادش بارها با مصدومیت‌های متوالی روبه‌رو بود، اما اکنون در فاصله چند ماه مانده به پایان قرارداد، دوره‌ای کاملاً متفاوت را تجربه می‌کند و بدون مشکل جسمانی، به یکی از ارکان فعال تیم تبدیل شده است.

عملکرد اخیر او می‌تواند زمینه‌ساز ارائه یک پیشنهاد تازه و جذاب از سوی باشگاه پرسپولیس برای تمدید دوباره قراردادش باشد؛ موضوعی که در صورت تحقق، احتمالاً مورد استقبال این هافبک آماده قرار خواهد گرفت چراکه در فصل جاری با مبلغی بیش از یک میلیون دلار در حال توپ زدن برای سرخ هاست.