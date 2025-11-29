وضعیت متفاوت دو مصدوم خارجی پرسپولیس برای دربی پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی خود را برای دربی رفت پایتخت مقابل استقلال آماده میکند که سرخها پس از پیروزی دو بر یک برابر شمس آذر، با روحیهای بالا و بدون هیچ محرومیتی پا به این مسابقه حساس خواهند گذاشت.
با این حال وضعیت جسمانی دو بازیکن خارجی تیم نگرانیهایی را برای کادر فنی ایجاد کرده است.
بر اساس آخرین گزارشها، تیوی بیفوما شرایط بهتری دارد و احتمالاً از روز یکشنبه به تمرینات گروهی بازمیگردد تا شانس قابلتوجهی برای حضور در فهرست دربی داشته باشد. در مقابل، وضعیت مارکو باکیچ چندان امیدوارکننده نیست و این مدافع خارجی همچنان با مشکل مصدومیت دستوپنجه نرم میکند؛ بهطوری که طبق ارزیابی پزشکان، شانس او برای همراهی پرسپولیس برابر استقلال بسیار اندک خواهد بود.
اکنون باید دید اوسمار ویهرا در نهایت با چه ترکیبی تیمش را روانه زمین خواهد کرد؛ آیا سرمربی پرسپولیس ناچار است بدون هر دو مهره خارجی خود مقابل استقلال صفآرایی کند یا دستکم یکی از این بازیکنان میتواند عصای دست او برای تقابل با شاگردان ریکاردو ساپینتو باشد.
شایان ذکر است دربی رفت پایتخت روز ۱۴ آذرماه بین پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم برگزار خواهد شد.
