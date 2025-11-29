  1. ورزش
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

تعطیلی یک‌روزه پرسپولیس قبل از دربی پایتخت

تعطیلی یک‌روزه پرسپولیس قبل از دربی پایتخت

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تمرین این تیم را برای یک روز تعطیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته موفق شد مقابل شمس آذر با دو گل به پیروزی رسیده و در یک بازی حساس خارج از خانه، سه امتیاز حساس را کسب کنند.

پس از این بازی، اوسمار ویه‌را سرمربی سرخپوشان به شاگردانش استراحت داد.

بر همین اساس، تمرین امروز پرسپولیس تعطیل اعلام شد. طبق برنامه، سرخپوشان از ساعت ۱۱ صبح فردا یکشنبه دور جدید تمرینات خود را برای رویارویی با استقلال آغاز خواهند کرد.

طبق برنامه، تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه هفته جاری ۱۴ آذر در اراک میزبان تیم استقلال تهران خواهد بود.

