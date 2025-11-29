ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام اجرای مانور سراسری زلزله در خراسان شمالی اظهار کرد: همزمان با ۸ آذر، روز ملی مانور سراسری زلزله و ایمنی، امروز مانور آموزشی زلزله بهصورت همزمان در ۵۰ مدرسه خراسان شمالی برگزار شد.
وی با بیان اینکه این مانور با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تابآور» اجرا شد، افزود: هدف از برگزاری این تمرین آموزشی، افزایش ایمنی، ارتقای آمادگی، آموزش پناهگیری صحیح، تخلیه اضطراری و تقویت مهارتهای رفتاری دانشآموزان در شرایط بحران است و مربیان متخصص هلالاحمر نیز هدایت و نظارت بر مراحل مختلف این مانور را بر عهده داشتند.
پوشش ۳۰۰ مدرسه استان تا پایان هفته
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی در ادامه اعلام کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مانورهای آموزشی زلزله تا پایان هفته در مجموع ۳۰۰ مدرسه استان و در قالب دو طرح ملی هلالاحمر شامل «ماهر» (مهارتآموز هلالاحمر) و «دادرس» (دانشآموز آماده در روزهای سخت) اجرا خواهد شد.
وی گفت: این طرحها با هدف توانمندسازی دانشآموزان در زمینه مهارتهای پایه ایمنی، امدادی و واکنش صحیح در لحظه وقوع زلزله دنبال میشود.
