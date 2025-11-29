برگزاری مانور زلزله و ایمنی در بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ مدرسه استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم مانور زلزله و ایمنی در دبیرستان متوسطه اول دخترانه آدینه آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آموزش، مهمترین رکن آمادگی در برابر بحرانهاست، گفت: این مانور هر ساله به عنوان بخشی از نیازهای آموزشی کشور برگزار میشود و نقش مهمی در ارتقای آمادگی عمومی دارد.
محمدرضا فرح بخش، با بیان اینکه مردم کرمان به دلیل تجربه تلخ زلزله شهرستانهای بم و زرند حساسیت و آمادگی بیشتری نسبت به مردم بسیاری از نقاط کشور دارند، افزود: تجربه آن حوادث تلخ تحول گستردهای در حوزههایی همچون نظام مهندسی، مدیریت بحران و ساخت و ساز به همراه داشت و امروز استانداردها و آئیننامههای ایمنی در کشور نتیجه همین نگاه جدی به موضوع زلزله است.
وی ادامه داد: در بسیاری از مناطق کشور، با وجود وقوع زلزلههایی شدید، میزان تلفات جانی بسیار کم بوده که این موضوع نشاندهنده توجه به ضوابط ایمنی و تقویت زیرساختها است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: در کنار این ضوابط، آموزش عمومی برای مواجهه با بحرانها مهمترین ستون آمادگی است، تجربه جنگ و همچنین رخدادهای اخیر کشور نشان داده است که تهدیدات و خطرات صرفاً فرضیه یا رؤیا نیستند و جامعه باید همیشه آماده باشد.
فرح بخش، مدارس و دانشآموزان را بهترین بستر برای آموزشهای ایمنی دانست و گفت: تقریباً در هر خانواده دستکم یک دانشآموز حضور دارد و آموزشهای آنها تأثیر مستقیم و گستردهای در سطح جامعه دارد.
وی با قدردانی از فعالان حوزه مدیریت بحران، به حادثه اخیر برای یکی از آتشنشانان اشاره کرد و گفت: این حوادث یادآور آن است که نیروهای امدادی و آتشنشانی در هر مأموریت با خطرات جدی روبهرو هستند و خدمات آنها نیازمند قدردانی ویژه است.
گفتنی است مانور زلزله و ایمنی در همه مدارس استان کرمان و به صورت نمادین در دبیرستان متوسطه اول دخترانه آدینه آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان با حضور مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری، فرماندار شهرستان کرمان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرعامل شرکت گاز استان و…برگزار شد.
