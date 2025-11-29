کسب رتبه چهارم عملکردی توسط دادگستری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه، در نشست شورای قضائی استان کرمانشاه که با حضور معاونان، مدیران، رؤسای سازمان‌های تابعه و نیز رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی به‌صورت حضوری و وبینار برگزار شد، شهرام کرمی رئیس‌کل دادگستری استان از کسب رتبه چهارم کشوری در ارزیابی عملکرد دادگستری‌های کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد و این موفقیت را حاصل تلاش جمعی و زحمات ارزشمند تمامی همکاران عنوان کرد.

وی با قدردانی از تلاش مجموعه تأکید کرد: ضمن حفظ جایگاه فعلی، لازم است مسیر رشد با قدرت ادامه یابد تا دستیابی به رتبه برتر کشوری میسر شود. به گفته وی، استان در برخی شاخص‌ها در رتبه‌های برتر قرار گرفته و باید نقاط ضعف نیز با برنامه‌ریزی دقیق برطرف شود.

ضرورت مدیریت پرونده‌های معوق و ارتقای رضایتمندی مردم

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه پرونده‌های معوق را «پاشنه آشیل» دستگاه قضائی استان دانست و اظهار کرد: این پرونده‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها تبدیل شده‌اند و باید با تلاش مضاعف ساماندهی شوند تا بر شاخص‌های دیگر نیز اثرگذار باشد.

کرمی توجه به مصالحه را از عوامل مؤثر در کاهش تنش‌های قضائی دانست و افزود: هرچند استان در اتقان آرا رتبه نخست کشور را دارد، اما در حوزه اقناع طرفین ضعف‌هایی مشاهده می‌شود و لازم است با صرف وقت بیشتر رضایت مراجعان افزایش یابد.

هماهنگی در رسیدگی به اعسار و صیانت از سلامت عملکرد قضات

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه درباره دعاوی اعسار گفت: برخی افراد با وجود تمکن مالی همچنان به دنبال دریافت حکم اعسار هستند که این امر ضرورت هماهنگی بیشتر میان محاکم را دوچندان می‌کند تا از بروز سوءاستفاده جلوگیری شود.

وی با اشاره به وضعیت دادسرای انتظامی قضات افزود: با وجود شکایات متعدد علیه قضات استان، کمترین آمار کیفرخواست و تنبیهات انتظامی در کشور متعلق به قضات کرمانشاه است که نشان‌دهنده دقت و سلامت عملکرد آنان است.

کرمی همچنین تقویت رضایتمندی مراجعان را ضروری دانست و گفت: اگر برای توضیح و اقناع وقت کافی صرف شود، بیشتر مراجعان با رضایت کامل مجموعه را ترک خواهند کرد. یک برخورد نامناسب می‌تواند تبعات گسترده داشته باشد و باید کیفیت پاسخگویی در همه واحدها ارتقا یابد.

وی بر ایجاد عدالت سازمانی تأکید کرد و گفت: باید بین نیروهای دادسرا و دادگاه از نظر تخصص و حجم کار توازن برقرار شود و شهرستان‌ها نیز موظف‌اند تمامی گزارش‌ها و مکاتبات را در موعد مقرر ارسال کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان با تبریک کسب رتبه چهارم عملکردی، از تلاش کارکنان قضائی و اداری قدردانی کرد و گفت: جلب رضایت مردم، ایجاد عدالت و ارتقای کیفیت خدمات قضائی از اهداف کلان دستگاه قضائی استان است.