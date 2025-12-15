بررسی عملکرد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دادگستری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، باقری، معاون مدیرکل هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قوه قضائیه، صبح دوشنبه و در جریان سفر خود به استان کرمانشاه از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دادگستری استان بازدید کرد. در این بازدید، نحوه رسیدگی به پروندهها، اجرای مقررات و فرآیندهای اداری بهصورت میدانی بررسی شد.
وی ضمن ارزیابی مستندات و رویههای اجرایی، بر لزوم رعایت دقیق قوانین، تسریع در روند رسیدگیها، حفظ حقوق کارکنان و صیانت از سلامت اداری تأکید کرد و این موارد را از اصول اساسی در عملکرد صحیح هیأتهای رسیدگی دانست.
در ادامه این بازدید، راهکارهایی بهمنظور ارتقای کیفیت عملکرد هیأتها و بهبود فرآیندهای نظارتی ارائه شد که هدف آن افزایش کارآمدی، شفافیت و انسجام در رسیدگی به تخلفات اداری عنوان شد.
معاون مدیرکل هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قوه قضائیه همچنین در ادامه این سفر با دکتر کرمی، رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه دیدار و گفتوگو کرد. در این نشست، موضوعاتی از جمله تقویت نظارت درونسازمانی، پیشگیری از تخلفات اداری، ارتقای سلامت اداری و نقش هیأتهای رسیدگی در افزایش اعتماد عمومی مورد بحث قرار گرفت.
دکتر کرمی نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر، آموزش و توانمندسازی اعضای هیأتها، تعامل و هماهنگی میان واحدهای نظارتی را از عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد و سلامت دستگاه قضائی استان کرمانشاه برشمرد.
