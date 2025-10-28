رئیس کل دادگستری کرمانشاه برای پیگیری مشکلات مردم به هرسین سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، ظهر سهشنبه با هدف نظارت میدانی، بررسی مسائل قضائی و پاسخگویی مستقیم به درخواستهای مردمی، به شهرستان هرسین سفر کرد.
وی در جریان بازدید از ساختمان دادگستری و دادسرا، از نزدیک روند رسیدگی به پروندهها، وضعیت نیروی انسانی و شرایط ارائه خدمات قضائی را بررسی کرد.
یکی از بخشهای مهم این سفر، دیدار مستقیم رئیس کل دادگستری با مراجعان و مردم شهرستان هرسین بود. در این دیدار که با حضور تعدادی از مراجعهکنندگان برگزار شد، مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی در حوزههای مختلف قضائی و حقوقی به صورت حضوری مطرح و بررسی شد.
شهرام کرمی پس از استماع صحبتهای شهروندان، دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به پروندهها، رفع موانع اداری و بهبود فرآیندهای موجود را صادر کرد.
در ادامه، جلسهای با حضور قضات، کارمندان و مسئولان واحدهای تابعه برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان در این نشست با تقدیر از زحمات شبانهروزی همکاران، بر لزوم رعایت نظم اداری، پاسخگویی دقیق و رفتار شایسته با مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای مفاد سند تحول و تعالی قضائی، خواستار رویکرد مسئولانه و عدالتمحور در اجرای این سند شد و توصیههایی کاربردی در خصوص ارتقای امید اجتماعی، تسریع در دادرسیها و کاهش اطاله دادرسی ارائه کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر ضرورت مردمیسازی عدالت، تعامل سازنده با نهادهای محلی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای حل و فصل مسالمتآمیز دعاوی تأکید کرد و افزود: دستگاه قضائی امروز نیازمند همراهی آگاهانه مردم و پیوند مستحکم با جامعه است و راهکار اصلی آن شفافیت، پاسخگویی و حرکت در مسیر تعالی دستگاه قضائی است.
در بخش پایانی سفر، بازدیدهایی از واحدهای مختلف دادگستری، از جمله شوراهای حل اختلاف، اجرای احکام، ثبت پروندهها و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت گرفت. رئیس کل دادگستری در جریان این بازدیدها با کارکنان گفتگو کرد، مسائل موجود را بررسی و رهنمودهایی برای ارتقای کارآمدی این بخشها ارائه داد.
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