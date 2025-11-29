انتشار «نسل من» با حضور بابک زرین؛ نسل زد موسیقی ایرانی را دوست دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، مراسم رونمایی از آلبوم «نسل من» ساخته بابک زرین با صدای امیرعلی کریمخانی عصر روز جمعه ۷ آذر در سالن همایش‌های رایزن برگزار شد.

آلبوم «نسل من» نخستین آلبوم رسمی امیرعلی کریمخانی خواننده ۱۹ ساله کشورمان با موزیک پرودیوسر بابک زرین است. مجید افشاری شاعر و ترانه سرای این آلبوم بوده و کریمخانی علاوه بر خوانندگی، در این آلبوم کمانچه نواخته است.

بابک زرین در ابتدای نشست رسانه ای که در حاشیه آیین رونمایی از آلبوم «نسل من» برگزار شد، توضیح داد: خوشحالم که صدایی تازه با آلبومی متفاوت دوباره معرفی و امیدوارم اتفاق‌های خوبی برای امیرعلی جان رقم بخورد.

آلبومی که تولیدش پر از اشک و لبخند بود

زرین در ادامه، جزئیات کاملی از تولید آلبوم ارائه داد: آلبوم شامل هشت قطعه با اشعاری از مجید افشاری است که بنده به عنوان آهنگساز در آن حضور دارم. در حوزه نوازندگی هم تلاش شده تا جمعی از بهترین نوازندگان حوزه های مختلف موسیقی با پروژه همکاری داشته باشند. در این بخش پیمان لطیفی نوازنده درامز، مسعود همایونی نوازنده گیتار الکتریک، بابک ریاحی پور نوازنده گیتار بیس، بخشی از گروه نوازندگان را تشکیل می دهند. البته در یک قطعه هم امیرعلی کریم خانی غیر از خوانندگی به عنوان نوازنده کمانچه حضور داشته که دربرگیرنده حس و حال متفاوتی است. در حوزه های دیگر نیز امین خاکیان میکس و مستر و حمیدرضا آداب ضبط استودیویی اثر را انجام داده اند.

وی افزود: از ابتدای کار تلاش کردیم تمرینات زنده و اجرای صحنه‌ای به‌طور موازی پیش برود. مهرداد معافی از ابتدا در کنار ما بود و زحمات زیادی کشید. اجرای صحنه‌ای آلبوم نیز قطعاً متفاوت خواهد بود. همچنین احسان میراث کارهای تصویری پروژه را برعهده داشته است.

زرین درباره نگاه مفهومی آلبوم توضیح داد: ترانه‌های آلبوم به زبان معیار و در قالب غزل هستند. نگاه آلبوم هم عاشقانه است و هم اجتماعی. با اینکه شاید سن امیرعلی چنین نگاهی را القا نکند اما تفکر و بلوغ او این امکان را داد که سراغ این نوع کلام برویم. امیرعلی علاقه‌مند بود موسیقی سنتی را با رویکردی بین‌المللی تلفیق کند، طوری که مخاطب احساس کند تنظیم‌ها توسط یک آهنگساز خارجی انجام شده است.

زرین درباره چالش‌های تولید آلبوم گفت: این آلبوم پر از اشک‌ها و لبخندها بود. از نظر حس و حال، فضای موسیقایی آلبوم متفاوت است و چه در خوانندگی، چه در موسیقی، چه در ترانه و حتی در میکس و مسترینگ حرف دیگر می‌زند؛ فضای میکس را نیز عمدا به سمت موسیقی راک بردیم تا شنونده حس کند یک موزیسین خارجی این کار را ساخته است.

وی درباره تفاوت نسل‌ها افزود: کار با نسلی مثل امیرعلی با هیجان‌های طبیعی سن ۱۹ سالگی، تجربه جالبی بود اما برای من چالش نبود چون نسل‌های مختلفی را دیده‌ام. مهم این است که به همه نسل‌ها احترام بگذاریم. پروژه «نسل من» یکی از جذاب‌ترین نکات آلبوم این بود که شعرهایی با این عمق معمولا از خواننده‌ای ۱۹ ساله انتظار نمی‌رود.

قصه خوانندگی یک هنرمند ۱۹ ساله که موسیقی ایرانی را دوست دارد

امیرعلی کریمخانی خواننده آلبوم «نسل من» هم در این نشست گفت: امیدوارم با این آلبوم، اتفاقات جدید و خوبی رقم بزنیم. از استاد زرین برای آهنگسازی این پروژه و همچنین از جناب معافی که رهبر ارکستر من هستند و کار را به لطف ایشان روی استیج می‌بریم، تشکر می‌کنم.

کریمخانی درباره ورود به موسیقی و شکل‌گیری مسیر کاری خود گفت: از پنج سالگی با ویولن شروع کردم و ۱۴ سال نوازندگی ویولن داشتم. ورودم به خوانندگی از سر علاقه بود ولی هدف اولیه‌ام نبود اما نقدها و تشویق‌ها باعث شد جدی‌تر ادامه بدهم. از ابتدا پژوهش و مطالعه زیادی درباره موسیقی اصیل ایرانی داشتم. برای اینکه حرفی برای گفتن داشته باشم، حدود ۲ سال روی ردیف‌ها و دستگاه‌ها کار کردم و نزد اساتیدی چون حمیدرضا نوربخش و یزدان نیکبخت مقدم، علی زند وکیلی، رضا پیرجانی آموزش دیدم.

وی با اشاره به وضعیت امروز موسیقی سنتی افزود: متأسفانه نسل جوان کمتر به تصنیف‌های طولانی و اصیل گوش می‌دهد. به همین دلیل تلاش کردیم موسیقی سنتی با زبان امروز و با ساختاری جدید شنیده شود؛ موسیقی‌ای که هم اصالت دارد و هم برای نسل جدید قابل شنیدن است.

کریمخانی درباره سبک اصلی آلبوم گفت: ما موسیقی پاپ–سنتی را داشتیم اما تمرکز روی موسیقی «راک سنتی» آن چنان وارد مارکتینگ نشده بود. بنابرین تلاش کردیم این تلفیق را جدی و حرفه‌ای ارائه کنیم. البتهاسم جداگانه‌ای برای این سبک انتخاب نکرده‌ام چون فلسفه آلبوم همان نسل من است؛ نسلی که موسیقی اصیل را با نگاهی تازه ارائه می‌کند.

برنامه ریزی های هم زمان برای برگزاری کنسرت و تولید آلبوم

مهرداد معافی نوازنده و رهبر ارکستر پروژه «نسل من» درباره همکاری با این پروژه گفت: خوشحالم که به‌عنوان عضوی کوچک در کنار امیرعلی عزیز و بابک زرین قدمی بزرگ برمی‌داریم. امیدوارم با کمک شما عزیزان در این مسیر موفق شویم.

وی درباره گروه نوازندگان گفت: از روز اول تلاش شد بهترین نوازندگان برای اجرای زنده انتخاب شوند. درامز ابتدا با مجتبی صناعی بود و اکنون هومن صلاحی و مجتبی شکاری جایگزین شده‌اند. گیتاریست‌ها: امیرحسین بلوچیان، سامان سپهر، علی حیدریان و محمدامین احمدی. نوازنده پیانو و سرپرست ارکستر نیز آیدین نظری هستند که افتخار حضورشان را داریم.