۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۶

۹ سد مقابل تولید؛ صنعت زیر سایه نوسانات ارزی و تنگنای مالی

واحدهای تولیدی از بی‌ثباتی ارزی، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و افت تقاضا گلایه دارند؛ مجموعه‌ای از چالش‌ها که فعالیت و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را مختل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید و بی‌ثباتی‌های گسترده روبه‌رو بوده، بررسی‌های میدانی از واحدهای تولیدی در مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مشکلات ساختاری و مزمن این بخش همچنان پابرجاست. تولیدکنندگان از مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان—کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مواد اولیه تا ناهماهنگی سیاست‌ها و افت تقاضای بازار—گلایه دارند؛ مسائلی که به گفته فعالان صنعتی، توان رقابتی بنگاه‌ها را به‌شدت تضعیف کرده و بر روند تولید و اشتغال سایه انداخته است.

جزئیات مشکلات صنایع

بنا بر گزارش میدانی از فعالان اقتصادی و صنعتی، بی‌ثباتی و نوسانات مکرر نرخ ارز همچنان در صدر چالش‌های جدی بنگاه‌ها قرار دارد. بسیاری از واحدهای وابسته به واردات—به‌ویژه واردکنندگان ماشین‌آلات و مواد اولیه—از عدم تخصیص به‌موقع ارز و طولانی شدن روندهای اداری میان وزارت صمت و بانک مرکزی گلایه دارند.

کمبود شدید نقدینگی نیز یکی از مسائلی است که تقریباً همه کسب‌وکارها بر آن تأکید می‌کنند. به گفته فعالان صنعتی، بانک‌ها تمایل اندکی به اعطای تسهیلات دارند و روند بررسی وام‌ها با تأخیرهای طولانی همراه است؛ موضوعی که باعث کاهش سرمایه در گردش و دشواری تأمین مواد اولیه شده است.

هم‌زمان، تولیدکنندگان از افت محسوس تقاضای بازار سخن می‌گویند. تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید موجب شده رفتار مصرف‌کنندگان به‌شدت محتاطانه شود و این امر کاهش فروش و رکود در برخی صنایع را تشدید کرده است.

بسیاری از واحدهای تولیدی دسترسی به مواد اولیه را بسیار دشوار توصیف می‌کنند. کیفیت پایین برخی مواد اولیه داخلی، افزایش قیمت‌ها، سهمیه‌بندی واردات، کمبود عرضه و نبود اعتبار بانکی از جمله مشکلاتی است که به‌طور مکرر گزارش شده است.

در همین حال، کسب‌وکارهای رسمی از عدم جذابیت فروش رسمی به دلیل فشارهای مالیاتی انتقاد دارند. فعالان این حوزه معتقدند که رقبای غیررسمی با بهره‌مندی از مزیت‌های ناعادلانه، عرصه رقابت را برای واحدهای شفاف و قانون‌مند تنگ کرده‌اند.

بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگی سیاست‌ها نیز از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است. فعالان اقتصادی به کندی روند صدور مجوزها، تغییرات مداوم تعرفه‌ها، مشکلات ثبت سفارش، تأخیر در ترخیص گمرکی و همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات توسط شرکت‌های نیمه‌دولتی اشاره می‌کنند.

افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های تولید و حامل‌های انرژی نیز فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است. تولیدکنندگان تورم مستمر و شرایط ناپایدار بازار را عامل سردرگمی و کاهش اطمینان در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دانند.

در بخش صادرات، فعالان این حوزه با تفاوت‌های نرخ ارز، مشکلات رفع تعهدات ارزی—به‌خصوص تعهدات مبتنی بر ریال—و محدودیت‌های اداری مواجه‌اند؛ مسائلی که به کاهش صادرات در برخی صنایع منجر شده است.

در مجموع، فضای عمومی کسب‌وکارها از عدم قطعیت در سیاست‌ها، بی‌ثباتی سیاسی-اقتصادی، ساختارهای ناکارآمد، بروز فساد و نبود اصلاحات اقتصادی تأثیر پذیرفته و تولیدکنندگان می‌گویند این شرایط امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنان سلب کرده است.

هشدار تشدید رکود

در جمع‌بندی، ارزیابی وضعیت واحدهای تولیدی در مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اداری و ساختاری به‌صورت هم‌زمان بر فعالیت بنگاه‌ها اثر گذاشته و محیط تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

از بی‌ثباتی ارزی و کمبود نقدینگی گرفته تا دشواری‌های تأمین مواد اولیه، افت تقاضای بازار، فشارهای مالیاتی و بروکراسی پیچیده؛ همه این موارد موجب کاهش توان برنامه‌ریزی، افزایش هزینه‌ها و تضعیف رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی شده‌اند.

فعالان اقتصادی معتقدند بدون اصلاحات هماهنگ، ثبات سیاستی و ایجاد دسترسی پایدار به منابع مالی و ارزی، روند فعلی می‌تواند به تعمیق رکود تولید و کاهش ظرفیت صنعتی کشور بینجامد.

سمیه رسولی

    • NP IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      7 0
      پاسخ
      در امارات متحده عربی (مثل دبی)، ارز رسمی درهم هست و سیاست ارزی شناور مدیریت‌شده‌ای داره که به دلار آمریکا پگ شده (ثابت نگه داشته می‌شه). بر خلاف ایران که ارز دولتی (با نرخ ترجیحی) برای واردکنندگان و تولیدکنندگان خاص تخصیص می‌ده تا واردات رو کنترل کنه، در امارات چنین سیستمی وجود نداره – چون اقتصادش باز و مبتنی بر بازار آزاده و نیاز به یارانه ارزی کمه. در عوض، حمایت‌ها بیشتر از طریق معافیت‌های مالیاتی، مناطق آزاد تجاری و تسهیلات بانکی انجام می‌شه.
    • NP IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      فرض می‌کنم در مورد ادامه تخصیص ارز ترجیحی (مثل ۲۸۵۰۰ تومانی) به واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای اساسی مثل برنج، روغن و لبنیاته، که امروز هم بحث داغشه و گرانی‌ها رو کنترل نکرده
    • NP IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      مشکل اصلی کجاست؟  بر اساس اخبار رسمی اخیر ، ریشه مشکل در رانت و فساده: فاصله زیاد بین نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومن) و بازار آزاد (بالای ۶۰ هزار تومن) باعث می‌شه واردکنندگان ارز رو بگیرن اما کالا رو با قیمت آزاد بفروشن، یا اصلاً کالا وارد نکنن و سود ببرن. این سیاست از ۱۴۰۱ (بعد حذف ۴۲۰۰ تومانی) هزینه سنگینی به بودجه دولت تحمیل کرده (مثلاً ۳۶ میلیارد دلار امسال)، تورم رو مهار نکرده و حمایت از معیشت مردم رو هم به درستی هدف نگرفته – فقط واسطه‌ها و دلال‌ها سود می‌برن.
    • NP IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      راهکار ایده خوب و دائمی چیه؟  بهترین راه، حذف تدریجی ارز ترجیحی و جایگزینی با حمایت مستقیم و هدفمند: مثلاً پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین درآمدی (۱ تا ۳) با مبالغ بالاتر، و آزادسازی واردات با نرخ نیمایی یا بازار برای بقیه. این کار رانت رو قطع می‌کنه، بودجه رو سبک می‌کنه و تورم رو کنترل می‌کنه. در بلندمدت، تقویت تولید داخلی (با تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی) و تجارت با ارزهای محلی (مثل تهاتر با همسایه‌ها) وابستگی به دلار رو کم می‌کنه و اقتصاد رو پایدارتر می‌کنه.
    • NP IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      این رویکرد در کشورهای دیگه مثل ترکیه موفق بوده و کارشناسان ایرانی هم پیشنهادش کردن.
    • NP IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      این مقاله شما واقعاً وضعیت سختی تولیدکنندگان ایرانی رو تو مهر ۱۴۰۴ نشون می‌ده از نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی گرفته تا افت تقاضا و بروکراسی پیچیده، همه‌شون مثل سدهایی جلوی پیشرفت رو گرفتن و رقابت‌پذیری رو ضعیف کردن. 😔 به نظر شما کدوم یکی از این چالش‌ها بیشترین تأثیر رو روی صنعتت گذاشته، یا راه‌حلی براشون دارید؟
    • NP IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      حمایت واقعی از تولیدکننده‌ها مثل تسهیلات سریع و بدون دردسر بانکی یا کاهش مالیات‌ها می‌تونه چرخ اقتصاد رو حسابی بچرخونه و جلوی رکود رو بگیره
    • NP IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      ببینید راه حل راهکار هست متاسفانه سنگ اندازی توسط عده ای برای عقب افتادن کشور هم این بین زیاده که نمی خوان رفع بشه . همه این مشکلات هم در داخل خود کشوره که ارتباطی به بیرون هم نداره

