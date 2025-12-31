قوانین پیچیده فعالان واقعی را از میدان خارج کرده است

حمیدرضا غضنفری رئیس کمیسیون نوشت افزار مجمع عالی واردات، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر؛ گفت: در صنعت نوشت‌افزار، مشکلات ما بسیار عمیق‌تر از سطحی است که تصور می‌شود و به عوامل بنیادینی برمی‌گردد که تنها مربوط به فرآیند تولید یا توزیع نوشت‌افزار نیست. موضوع اصلی این است که کار از دست متخصصین و فعالان واقعی این حوزه، یعنی کسانی که سال‌ها در زمینه تولید، بازرگانی یا واردات تجربه دارند، خارج شده است. این افراد چه تولیدکننده باشند، چه بازرگان، با مشکلات مشترکی مواجه‌اند که مانع از فعالیت درست و اصولی آنها می‌شود.

وی افزود: یکی از اساسی‌ترین مسائل، پیچیدگی و سختی قوانین و موانعی است که جلوی کار قانونی را می‌گیرد. بخشی از این مشکلات مربوط به تأمین ارز و چالش‌های کلان اقتصادی کشور است. در همین شرایط، افرادی در مناطق مرزی بدون دغدغه و محدودیت‌هایی مثل تامین ارز، کالاها را وارد می‌کنند؛ چه این کالاها ممنوع‌الورود باشند و چه با واردات‌شان مخالفتی نباشد. آنها اجناس را با قیمت پایین‌تر وارد بازار کرده و می‌فروشند، در حالی‌که ما برای ثبت سفارش و انجام امور قانونی درگیر یک سری روندهای طاقت‌فرسا هستیم و تقریباً هیچ راه جایگزینی برای ادامه فعالیت نداریم.

رئیس کمیسیون نوشت افزار مجمع عالی واردات گفت: قاچاق از عمده‌ترین چالش‌هایی است که زنجیره وارداتی کشور را مختل کرده است. عجیب‌تر این است که انجام کار قانونی از مسیر قانونی، پیچیده‌تر از انجام فعالیت‌های غیرقانونی شده است. این فقط مشکل صنف ما نیست؛ صنف‌های دیگری مانند اسباب‌بازی، لوازم خانگی، پوشاک و غیره نیز با همین مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی کشور اصلاً نمی‌توان سیستم درست را اجرایی کرد. برخی موارد به دلیل کمبود منابع ارزی امکان‌پذیر نیست. دولت مجبور است ارز موجود را به اولویت‌های حیاتی‌تری مثل نهاده‌های دامی، دارو و کالاهای اساسی اختصاص دهد. طبیعی است که برای لوازم نوشت‌افزاری مانند پاک‌کن یا تراش مداد ارز در نظر گرفته نشود.

مشکلات ما کاملاً به مسائل اقتصادی کلان گره خورده است

غضنفری گفت: مشکلات ما کاملاً به مسائل اقتصادی کلان گره خورده است؛ مسائلی مانند تحریم‌ها که همه می‌دانیم چرا وجود دارند. البته مسئولان هم از این مسائل آگاه هستند، اما چرا هنوز هیچ اقدامی جدی برای رفع آنها صورت نگرفته است؟ چون مشکلات فراتر و پیچیده‌تر از آن هستند که با راه‌حل‌های ساده حل شوند.

وی افزود: این شرایط فعلی که با آن مواجه هستیم، نشان‌دهنده وضعیت نامساعد بازار و اقتصاد است که زندگی و کار بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار داده است. مشکلاتی مانند نوسانات ارزی، عدم تخصیص ارز برای واردات، کاهش قدرت خرید مردم و نبود حمایت جدی از سوی مسئولین موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی به ناامیدی برسند. حتی صنف‌هایی که پیش‌تر توانسته بودند در چنین شرایط دشواری ادامه بدهند، اکنون با مشکلات بیشتری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

رئیس کمیسیون نوشت افزار مجمع عالی واردات گفت: یکی از موضوعات بارز به این مسئله برمی‌گردد که بسیاری از کسب‌وکارها صرفاً برای حفظ سرمایه خود تلاش می‌کنند و دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت گسترده ندارند. وقتی وارداتی انجام می‌دهند و هزینه‌های آن با نرخ‌های بالا محاسبه می‌شود، سودی که به دست می‌آید نیز با توجه به تغییرات روزانه قیمت دلار و آشفتگی بازار، عملاً ارزش چندانی ندارد. این امر باعث کاهش انگیزه و تعطیلی موقت یا دائمی بسیاری از اصناف شده است.

وی خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم کاهش یافته و این مسئله مستقیماً بر فروش و درآمد کسب‌وکارها تأثیر دارد. زمانی که تقاضا کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان داخلی نیز قادر نیستند با ظرفیت کامل ادامه دهند یا کیفیت مطلوبی را ارائه کنند. درنتیجه، محصولات غیراستاندارد به بازار وارد می‌شوند و شرایط کلی بدتر می‌شود.

فعالان اقتصادی عملاً امیدی به تغییر سریع در وضعیت ندارند

غضنفری گفت: فعالان اقتصادی عملاً امیدی به تغییر سریع در وضعیت ندارند؛ چراکه وعده‌ها و اقدامات مقطعی که تاکنون ارائه شده، نتیجه قابل توجهی نداشته است. بسیاری از همکاران در این شرایط دشوار مجبور شده‌اند صنف خود را ترک کنند یا به مشاغل دیگر روی بیاورند. این تغییر شغلی حتی برای کسانی که هنوز در بازار مانده‌اند نیز بدل به دغدغه‌ای مهم شده است.

وی افزود: افزایش فشارها در زندگی روزمره افراد همچون هزینه‌های بالاتر برای مایحتاج اساسی، تأثیر روانی منفی شدیدی نیز داشته است. این مسائل باعث شده تا زندگی به میزان قابل توجهی سخت‌تر شود و شرایط نسبت به سال‌های گذشته رو به وخامت بیشتری برود. این وضعیت نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر روحیه جامعه تاثیرات جدی به جای گذاشته است.

رئیس کمیسیون نوشت افزار مجمع عالی واردات اظهار کرد: وضعیت فعلی بازار و اقتصاد بخشی از مشکل عمده‌ای است که همه ما به نحوی با آن دست‌به‌گریبان هستیم. امیدواری به شرایط بهتر نیازمند اقدامات جدی و باثبات از سوی مسئولین است؛ اما تا زمانی که اصلاحات پایداری صورت نگیرد، فعالیت اقتصادی همچنان با دشواری‌های بیشتری همراه خواهد بود.