به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شیخالملوکی بعد از ظهر شنبه در نشست سازگاری با کمآبی اظهار کرد: در ششماهه نخست سال، بارشها در سطح کشور و همچنین استان قزوین کاهش قابل توجهی داشته است.
وی گفت: در حالی که سال زراعی ۱۴۰۴ با شرایط بهتری به پایان رسیده بود اما روند نزولی بارشها طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر ادامهدار بوده و امسال نیز این کاهش بارشها محسوس است.
مدیرکل هواشناسی استان به تحلیل دادههای ۵۲ ساله بارش اشاره کرد و افزود: میانگین بارش بلندمدت فصل پاییز در قزوین ۸۶ میلیمتر است اما در این دوره ۲۸ سال بارش پاییز کمتر از نرمال و ۱۱ سال نیز کمتر از نصف مقدار نرمال ثبت شده است.
وی گفت: سال ۱۳۷۵ با ۱۵.۲ میلیمتر، کمبارشترین پاییز این نیمقرن بوده و دهه اخیر نیز بهعنوان کمبارشترین دهه ۵۰ سال گذشته شناخته میشود.
وی با بیان اینکه پاییز امسال نیز در آستانه ثبت رکورد کمبارشی ۵۲ سال اخیر قرار گرفته، تصریح کرد: تا هشتم آذرماه تنها نیم میلیمتر بارش در استان ثبت شده که عملاً ناچیز است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بیش از ۵۷ میلیمتر کاهش بارندگی داشتهایم که به معنای ۹۹ درصد افت بارش است. بر این اساس، استان قزوین در رتبه یازدهم کشور از نظر کاهش بارندگی قرار دارد.
شیخالملوکی همچنین از افزایش دما همزمان با کاهش بارشها خبر داد و گفت: کاهش بارندگی همراه با افزایش دما سبب شده آب قابل دسترس روزبهروز کمتر شود. طبق پیشبینیها، از آذر تا نیمه فروردین میانگین دما یک تا دو درجه و از فروردین تا نیمه اردیبهشت حدود نیم تا یک درجه بیش از نرمال خواهد بود.
وی با اشاره به پیشبینیهای مرکز ملی اقلیمشناسی بیان کرد: بر اساس این دادهها، در نیمه شمالی استان از نیمه آذر تا نیمه دی، بارشها کمتر از نرمال خواهد بود و سایر مناطق نیز در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از نرمال پیشبینی شدهاند.
مدیرکل هواشناسی استان قزوین بیان کرد: همچنین برای زمستان ۱۴۰۴ و نیمه اول بهار ۱۴۰۵ بارندگی در محدوده نرمال انتظار میرود اما نوار شمالی کشور همچنان با افزایش قابل توجه دما مواجه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی با ارائه آخرین پیشبینیهای کوتاهمدت گفت: در ۱۰ روز آینده جو استان پایدار است و بارشی در سطح استان رخ نخواهد داد. تنها در بعدازظهر روزهای دوشنبه و چهارشنبه احتمال افزایش ابر، وزش باد و بارشهای بسیار پراکنده در ارتفاعات وجود دارد.
وی افزود: با توجه به سکون هوا در مناطق صنعتی و پرتردد، افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا طی این مدت دور از انتظار نیست.
شیخالملوکی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با تغییر الگوهای جوی، بخشی از کمبارشیهای امسال جبران شود.
