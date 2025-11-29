  1. اقتصاد
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از دوشنبه؛ موج برف و باران در ۱۵ استان

کارشناس هواشناسی با اشاره به شکسته شدن سکون هوا از دوشنبه گفت: نخستین بارش‌های سامانه جدید از غرب وارد می‌شود و ۱۵ استان با رگبار، باران و احتمال برف مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آغاز بارش‌ها از روز (دوشنبه، ۱۰ آذر) در نوار شمالی کشور گفت: امروز (شنبه، ۸ آذر) همانند روزهای گذشته به علت پایداری هوا و نبود باد، به‌ویژه در مناطق صنعتی، هوا آلوده است، و این وضعیت تا بامداد دوشنبه ادامه دارد.

وی افزود: از بعد از ظهر دوشنبه به تدریج سکون هوا شکسته می‌شود و از سمت غرب کشور باید منتظر نخستین بارش‌ها باشیم. استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، زنجان و اردبیل نخستین مناطقی هستند که با بارندگی‌های این سامانه مواجه خواهند شد.

اصغری با بیان اینکه از روز سه‌شنبه (۱۱ آذر) جریانات شمالی از سمت دریای خزر نفوذ می‌کنند، بیان کرد: در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان شاهد بارش خواهیم بود و شرایط ناپایدار جوی در این مناطق حاکم می‌شود.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۲ آذر) نیز در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان و حتی مناطق جنوبی‌تر مانند یزد است که منتظر رگبارهای پراکنده باشند. با توجه به تأثیر جزیره گرمایی، از دوشنبه شب تا سه‌شنبه بارش‌هایی پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق تنها موجب کثیف شدن خودروها خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت استان‌های شمالی تهران، البرز و قزوین گفت: در ارتفاعات این مناطق بارندگی شدیدتر خواهد بود و احتمال بارش برف نیز وجود دارد.

اصغری در پایان تاکید کرد: سامانه بارشی جدید گستره قابل توجهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شهروندان در مناطق ذکرشده، به‌ویژه در استان‌های واقع در نوار شمالی و دامنه‌های البرز، باید نسبت به تغییرات شرایط جوی و وقوع بارش‌های شدید هوشیار باشند.

زهره آقاجانی

    • فرشته IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      39 5
      پاسخ
      خدا کنه که بارون بیاد
    • فریده IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      23 8
      پاسخ
      بالاخره نگفتید تهران چند شنبه بارندگی داره؟
      • محمد IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
        10 12
        باران اگرهم بیاداینهانمیدونن پیشبینی هاشون همیشه برعکس شده🤣🤣🤣
    • IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      16 1
      پاسخ
      برف وبارونم مثل بقیه ی چیزاقدیمی شد😔
    • IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      16 2
      پاسخ
      خدا فقط رحم کنه یا ار حم الراحمین باران برف بیاد
    • IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      14 3
      پاسخ
      از پارسال خشکسالی بوده هنوز بیمه صدرصد بیچاره کشاورزان پرداخت نشده بیمه گندمکاران آذربایجان شرقی
    • مجید IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      7 1
      پاسخ
      خوبه که
    • کارگر IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      11 2
      پاسخ
      انشاءالله
    • حسن IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      19 15
      پاسخ
      پروردگاراشاکرت هستیم نگاهی به ما ملت اگرگناهی وقصوری داریم موردعفو وبخشش قرارده باران رحمت الهیت رابرای ملت مظلوم ومحروم انقلاب اسلامی ایران نازل فرما بازهم با اقامه نماز برای گشایش درب رحمتت برای احیا کشاورزان وملت عزیز لطف وعنایت بفرما الهی آمین یارب گشواجرکم الله
      • IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        7 1
        دوست عزیز حرفات با دعای قشنگت پسندیدم
    • رمضان میرزای NL ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      4 1
      پاسخ
      خدایا پرودگارا باران رحمت خویش را بر زمین تشنه نازل کن !الهی امین !ما گناهکاریم حیوان ها که گناه ندارن رحم کن ای مهربان خدا
    • کاوه IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      6 4
      پاسخ
      و باز هم پیشبینی های غلط و دروغ های شیرین
    • علی IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      3 0
      پاسخ
      سلام ماشاا... لاحول ولاقوت الا باا... العلی العظیم این دعا را هفت مرتبه بعد از نماز صبح ومغرب بخوانید
    • Soshiyanz IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      5 1
      پاسخ
      تقریبا دو ماهه که هرروز خبر ورود سامانه بارشی به کشور رو می خوانیم اما دریغ از یک قطره باران،برف که دروغ سیزدهه!!!! با حلوا، حلوا دهن شیرین نمیشه
    • ناصر تولی IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      4 0
      پاسخ
      تا پارسال خبرها رو مرور کنید همین سایت‌ها اعلام می‌کردند بعلت بارش‌های پاییزه آب پشت فلان سد سرریز شده است. حالا هفته‌ها ست که با پیش‌بینی دقیق! اعلام می‌کنند فردا پس فردا بارندگی است. مصداق بارز دروغ درمانی
    • خودم IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 1
      پاسخ
      سامانه قدیمش کی اومدو رفت که بازاین سامانه جدیدشد؟؟😀
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      دروغ 😡
    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این دروغی که میگید راسته
    • احمدرضا IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خدایا مطمئن هستم که خودت قادری و میتونی مثل قدیما آنقدر برف بریزی روی سرزمین ایران ، که از پشت بام خونه هامون بپریم تو کوچه ها ، ای خدای مهربون نعمت برف و بارون خودت رو بریز توی سرزمین ایران ، الهی آمین ایمان دارم .

