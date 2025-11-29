ورود سامانه بارشی جدید به کشور از دوشنبه؛ موج برف و باران در ۱۵ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آغاز بارشها از روز (دوشنبه، ۱۰ آذر) در نوار شمالی کشور گفت: امروز (شنبه، ۸ آذر) همانند روزهای گذشته به علت پایداری هوا و نبود باد، بهویژه در مناطق صنعتی، هوا آلوده است، و این وضعیت تا بامداد دوشنبه ادامه دارد.
وی افزود: از بعد از ظهر دوشنبه به تدریج سکون هوا شکسته میشود و از سمت غرب کشور باید منتظر نخستین بارشها باشیم. استانهای آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، زنجان و اردبیل نخستین مناطقی هستند که با بارندگیهای این سامانه مواجه خواهند شد.
اصغری با بیان اینکه از روز سهشنبه (۱۱ آذر) جریانات شمالی از سمت دریای خزر نفوذ میکنند، بیان کرد: در استانهای گیلان، مازندران و گلستان شاهد بارش خواهیم بود و شرایط ناپایدار جوی در این مناطق حاکم میشود.
وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۲ آذر) نیز در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان و حتی مناطق جنوبیتر مانند یزد است که منتظر رگبارهای پراکنده باشند. با توجه به تأثیر جزیره گرمایی، از دوشنبه شب تا سهشنبه بارشهایی پیشبینی میشود که در برخی مناطق تنها موجب کثیف شدن خودروها خواهد شد.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت استانهای شمالی تهران، البرز و قزوین گفت: در ارتفاعات این مناطق بارندگی شدیدتر خواهد بود و احتمال بارش برف نیز وجود دارد.
اصغری در پایان تاکید کرد: سامانه بارشی جدید گستره قابل توجهی را تحت تأثیر قرار میدهد و شهروندان در مناطق ذکرشده، بهویژه در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنههای البرز، باید نسبت به تغییرات شرایط جوی و وقوع بارشهای شدید هوشیار باشند.
