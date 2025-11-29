به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار عصر شنبه در نشست راهبری و هماهنگی امور بانوان که در سالن اجتماعات فرمانداری نکا برگزار شد، با اشاره به وضعیت جمعیتی و تحولات فرهنگی استان اظهار کرد: جامعه نباید ارزش و اهمیت جایگاه مادری را نادیده بگیرد چرا که میانگین سن فرزند اول در مازندران به ۳۱ سال رسیده و این استان در میانگین سنی فرزندآوری رتبه ۲۷ و در شاخص کلی فرزندآوری رتبه سیام کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه فعالان فرهنگی بهمنزله مؤذن جامعه هستند، افزود: این افراد باید نقش آگاهیبخشی، بیدارگری و حساسسازی اجتماعی را با جدیت دنبال کنند، چرا که جامعه نیازمند هوشیاری بیشتر در برابر تحولات فرهنگی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با طرح این پرسش که ۵ مسئله اصلی شهرستان نکا کدام است؟ تأکید کرد: در حوزه ادراک مسئله، باید مسائل اولویتدار شناسایی و برای حل آن برنامهریزی دقیق انجام شود تا زمینه تحقق جامعه اسلامی فراهم گردد.
حجتالاسلام شریفتبار گفت: یافتن اولویتها و ریشهها، و حرکت بر مبنا و معیارهای راهبردی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا شناخت درست مسیر، شرط اساسی موفقیت است.
وی با اشاره به شرایط ویژه زمانه افزود: اگر قرار است در مسیر جغرافیای ظهور حرکت کنیم، باید بدانیم اکنون در دورانی قرار داریم که حوادث با سرعت در حال رخ دادن است و هرچه به ظهور نزدیکتر میشویم، سرعت تحولات بیشتر میشود؛ بهگونهای که دیگر نمیتوان مانند دوران نهضت امام و سالهای گذشته با سرعت آرام پیش رفت.
این مسئول فرهنگی ادامه داد: کسانی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکنند، باید سرعت، هوشمندی و مدیریت مسیر را همزمان مدنظر داشته باشند چرا که انسان در میدان جهاد و مجاهده حضور دارد و جهاد موضوع کوچکی نیست؛ جهاد تنها شهید شدن نیست، بلکه دری از درهای بهشت است و مدال جهاد در راه خدا نصیب هر کسی نمیشود.
تنوع فعالیتهای فرهنگی
حجتالاسلام شریفتبار با اشاره به تنوع فعالیتهای فرهنگی و گسترش آسیبهای اجتماعی بیان کرد: در میدان فرهنگ، مسئلهشناسی اهمیت نخست را دارد و اگر اصل مسئلهشناسی آموخته نشود، افقهای فعالیت فرهنگی با مشکل مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: مسئلهشناسی در شبکههای اجتماعی و رسانهها نیز نقشی تعیینکننده دارد. در عرصه تبلیغ و تولید محتوا باید مطالبی ارائه شود که با مسائل واقعی جامعه ارتباط داشته باشد و بیهدف منتشر نشود.
وی با تأکید بر اینکه احساس مسئله و ادراک مسئله دو مرحله مکمل هستند، گفت: احساس مسئله به معنای عارضهبینی و ادراک مسئله به معنای ریشهیابی است؛ مسئلهشناسی به ما میآموزد چگونه مطالبهگر باشیم و از سطحینگری فاصله بگیریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان بر ضرورت تقویت این رویکردها در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
