حجت الاسلام محمد مهدی شریفتبار در گفتگو با خبرنگار مهر نشست راهبری بانوان را آغاز حرکت دوباره خواند، گفت: هدف، همفکری و شنیدن نظر فعالان فرهنگی و اجتماعی برای تصمیمسازی در حوزه بانوان است.
وی با اشاره به فعالیتهای پراکنده دستگاهها و نهادها گفت: فرماندار، فرمانده سپاه یا هر نهاد دیگر برای برنامهریزی فرهنگی در حوزه بانوان، مرجع مشخص و واحدی ندارند و این باعث سردرگمی و تکرار فعالیتها میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی تأکید کرد: هر کار فرهنگی بدون شناخت دقیق نظام مسائل، اثرگذار نخواهد بود. مسئلهشناسی دقیق، پایه برنامهریزی موفق است.
وی افزود: در موضوع جمعیت و خانواده، ۴۶ متغیر تأثیرگذار وجود دارد و پرداختن به تنها یک عامل نتیجهبخش نیست.
حجتالاسلام شریفتبار سه محور اصلی و پراثر را معرفی کرد و افزود: فرهنگسازی در زمینه آسیبهای تکفرزندی و کمفرزندی، کاهش سقط جنینهای غیرضروری، احیای ارزشهای مادری در جامعه.
وی با اشاره به میانگین سن فرزندآوری ۳۱ سال در مازندران، آن را «هشدار جدی» دانست و گفت: فعالان فرهنگی باید نقش مؤذن جامعه را داشته باشند و زمان مناسب برای اقدام را به خانوادهها گوشزد کنند.
حجتالاسلام شریفتبار تأکید کرد: تنها ساختار اداری کافی نیست و حضور روانشناسان، مشاوران، مبلغان و فعالان اجتماعی برای ارائه تصویری واقعی از مسائل ضروری است.
وی پیشنهاد کرد: سند سیاستگذاری فرهنگی اجتماعی جویبار با همکاری تیمی متشکل از نهادهای دولتی و مردمی تهیه شود و افزود: «این سند باید مستقل از تغییرات دولتی باشد تا استمرار برنامهها تضمین شود.
نظر شما