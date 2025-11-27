بانوان نخبه مازندران در مدیریت و راهبری مسائل اجتماعی نقش ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار ظهر پنجشنبه در نشست راهبری و هماهنگی بانوان شهرستان محمودآباد بر اهمیت مشارکت فعال نخبگان و بانوان در حل چالشهای جمعیتی و اجتماعی استان تاکید کرد.
حجتالاسلام شریفتبار ضمن اشاره به مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی مانند رشد و کاهش جمعیت، مشکلات مربوط به ازدواج و طلاق، و چالشهای فرزندآوری، گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در استان مازندران با آن مواجه هستیم، موضوعات جمعیتی و اثرات آن بر ساختار خانوادهها و جامعه است. تغییرات در سن مادر شدن، افزایش تکفرزندی و کاهش تمایل به فرزندآوری، همه از جمله مسائلی هستند که نیازمند توجه و برنامهریزی جدی است.
چالشهای جمعیتی و اجتماعی در مازندران
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران به برخی از مشکلات خاص استان اشاره کرد و گفت: در استان مازندران میانگین سن مادر شدن برای اولین بار به ۳۱ سال رسیده است و این تغییرات، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، میتواند مشکلاتی در تربیت فرزند و آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق و افزایش فشارهای روانی بر خانوادهها ایجاد کند.
وی همچنین به مشکلاتی مانند سقط جنین و تکفرزندی اشاره کرد و افزود: در بسیاری از خانوادهها، گرههای ذهنی و مشکلات روانی مادران در تصمیمگیریهای مربوط به فرزندآوری نقش دارند. این مساله باید از طریق مشاورههای تخصصی و فرهنگی حل شود.
حجتالاسلام شریفتبار در ادامه تاکید کرد: بانوان نخبه استان مازندران میتوانند در مدیریت و راهبری مسائل جمعیتی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند. ایجاد شبکههای اجتماعی و فعال شدن نهادهای مدنی در این حوزه، میتواند به کاهش مشکلات و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کمک کند. علاوه بر این، بانوان میتوانند با هدایت و تأثیرگذاری بر خانوادهها و جامعه، نگرشها و رفتارهای نادرست در مورد ازدواج و فرزندآوری را تغییر دهند.
حجتالاسلام شریفتبار از فعالان فرهنگی، دانشگاهیان، طلاب و حوزههای علمیه خواست تا در این مسیر مشارکت داشته باشند و برای ایجاد تغییرات مثبت در سطح جامعه تلاش کنند.
حجتالاسلام شریفتبار در پایان با اشاره به تجربیات خود در تدریس در دانشگاهها و کشورهای مختلف، بر اهمیت بستر آموزشی در تغییر نگرشها و فرهنگها تاکید کرد و گفت: آموزش و فرهنگسازی در مقاطع مختلف تحصیلی، به ویژه در زمینه خانواده، ازدواج و فرزندآوری، میتواند تأثیر زیادی در حل مشکلات جمعیتی و اجتماعی داشته باشد.
نظر شما