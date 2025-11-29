فعالیت واحدهای قضائی تهران در روزهای ۹ و ۱۰ آذر به صورت ترکیبی حضوری

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرد: بنابر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، فعالیت تمامی واحدهای قضائی و اداری استان تهران به استثنای ۶ شهرستان ملارد، قدس، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس در روزهای ۹ و ۱۰ آذر ماه به صورت یک سوم حضوری و دو سوم دورکاری با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.

ضمناً؛ اولویت با گروه‌های حساس و همکاران خانم (دارای فرزند خردسال و در مقطع ابتدایی) است.

همچنین در سایر استان‌ها تمهیدات مذکور با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ شود