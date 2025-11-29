  1. جامعه
رضایتمندی ۸۶ درصدی مراجعان از برنامه ملاقات مردمی دادگستری تهران

معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد: در برنامه هفتگی ملاقات مردمی، مسئولان قضائی استان به مشکلات ۱۹۰ نفر از شهروندان و خانواده زندانیان و اصحاب پرونده‌های کثیرالشاکی رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش زارعی، معاون قضائی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران اظهار داشت: برنامه ملاقات مردمی دادگستری استان تهران در راستای برنامه‌های ارتباطات مردمی و با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه و برنامه‌های ابلاغی رئیس کل در دادگستری استان تهران به صورت مستمر برگزار می‌شود.

زارعی بیان کرد: حضور فعال ۲۲ نفر از مسئولین قضائی استان تهران در جهت استماع عرض‌حال مراجعین و متعاقباً راهنمایی و ارشاد قضائی و یا صدور دستورات شایسته و قانونی به مراجع ذی ربط و همچنین به منظور مرتفع کردن مشکلات مراجعان، جلسات ملاقات مردمی در محل ستاد دادگستری باحضور مسئولان قضائی استان تهران هر هفته برگزار می‌شود.

معاون قضائی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران بیان کرد: در برنامه‌های ملاقات مردمی این هفته در دادگستری استان تهران، به مشکلات قضائی ۱۹۰ نفر از مراجعه‌کنندگان، شامل خانواده برخی از زندانیان، محکومان جرایم غیرعمد و مالی، نمایندگان اصحاب دعوا در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان و طرفین برخی از پرونده‌های جریانی در شعب و سایر متقاضیان رسیدگی شد که با رضایتمندی ۸۶ درصدی مراجعان همراه بود.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جریانی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تخفیف در مجازات‌ها، تسریع در اجرای احکام صادره، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای زندانیان از مهمترین مسائل و درخواست‌های مطرح شده از سوی مراجعان بود که در برنامه ملاقات مردمی در دادگستری استان تهران مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.

