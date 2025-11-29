وحید شهبازی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم معاون پیشین و معارفه وحید شهبازی به عنوان معاون جدید هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهریار برگزار شد.

این مراسم در محل دفتر فرمانداری با حضور جمعی از مسئولان شهریار برگزار شد.

در مراسم معارفه، حبیبی معاون برنامه‌ریزی فرمانداری، حق‌جو بخشدار مرکزی، دهقانی‌شوی بخشدار جوقین، ساسانی رئیس بازرسی، قبادی رئیس حراست و شعبانی مسئول امور بانوان فرمانداری حضور داشتند.

وحید شهبازی پیش از این سوابقی در بخشداری‌ها و فرمانداری تهران و شهریار داشت و همچنین تجربه فعالیت در شهرداری را در کارنامه خود دارد.

وی اکنون مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار را بر عهده گرفته است.