  1. استانها
  2. تهران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

وحید شهبازی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار شد

وحید شهبازی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار شد

شهریار- طی مراسمی وحید شهبازی به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم معاون پیشین و معارفه وحید شهبازی به عنوان معاون جدید هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهریار برگزار شد.

این مراسم در محل دفتر فرمانداری با حضور جمعی از مسئولان شهریار برگزار شد.

در مراسم معارفه، حبیبی معاون برنامه‌ریزی فرمانداری، حق‌جو بخشدار مرکزی، دهقانی‌شوی بخشدار جوقین، ساسانی رئیس بازرسی، قبادی رئیس حراست و شعبانی مسئول امور بانوان فرمانداری حضور داشتند.

وحید شهبازی پیش از این سوابقی در بخشداری‌ها و فرمانداری تهران و شهریار داشت و همچنین تجربه فعالیت در شهرداری را در کارنامه خود دارد.

وی اکنون مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار را بر عهده گرفته است.

کد خبر 6672170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها