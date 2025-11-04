به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، راهپیمایی باشکوهی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم ولایتمدار، دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان دیلم برگزار شد.

در این مراسم، حاجب‌فرد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، باباحسنی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، پسنده بخشدار مرکزی، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان نیز در کنار مردم حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای استکبارستیزانه، انزجار خود را از سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کرده و بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های امام خمینی (ره) و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری تأکید کردند.

اجرای سرودهای حماسی توسط دانش‌آموزان، مداحی، شعرخوانی و در پایان سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین اسدی، امام جمعه محترم دیلم، پایان‌بخش این مراسم باشکوه بود.