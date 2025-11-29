  1. جامعه
  2. شهری
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

احداث بیش از نیم هکتار گذر عمومی در منطقه ۱۸ تهران

احداث بیش از نیم هکتار گذر عمومی در منطقه ۱۸ تهران

شهردار منطقه ۱۸ تهران از آزادسازی ۷۸۰۰ متر مربع معابر در ناحیه ۴ پس از دو دهه تأخیر و احداث بیش از نیم هکتار گذر عمومی در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸ تهران اظهار داشت: در سنوات گذشته توافقی میان مدیریت شهری منطقه و یکی از اپراتورهای تلفن همراه در محدوده جغرافیایی ناحیه ۴ منطقه صورت و بر اساس آن طرف متقاضی اخذ پایان کار می‌بایست مساحتی ۵۱۵۰ متر مربع را عقب نشینی و به عنوان معبر عمومی در اختیار شهرداری قرار بدهد که این امر پس از گذشت دو و نیم دهه به تعویق افتاده بود.

وی ادامه داد: در این دوره مدیریت شهری که تملک، آزاد سازی و رفع معارضین ملکی در ۱۱ محور پیش بینی و به اجرا گذاشته شده، مراحل عدم اجرای این توافق نیز پیگیری و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، مساحت مذکور به همراه یک قطعه زمین دیگری در محور شرقی به مساحت ۲۶۵۰ متر مربع را آزادسازی و قرار است در امتداد مسیر باغ راه حضرت زهرا (س) این ۷۸۰۰ متر مربع فضای در اختیار به عنوان بخشی از پیاده راه این ابر پروژه باز آفرینی مورد استفاده عموم قرار گیرد.

به گفته این مقام مسئول، پس از اجرای عملیات‌های مشابه در محورهای شهید زندیه به میر هاشم، خیابان‌های پیروزی، مهر، سامانی پور، محور بزرگراهی آیت الله سعیدی، این اقدام در حاشیه محور ۴۵ متری زرند به انجام رسیده است.

کد خبر 6672304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها