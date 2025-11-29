مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان مشگین شهر برگزار شد

اصغر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مانورها با هدف ارتقای آمادگی و افزایش مهارت عملی دانش‌آموزان در مواجهه با سوانح طبیعی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در این مانور دانش آموزش با مهارت‌های اصول پناهگیری و خروج اضطراری در زمان وقوع زلزله به صورت عملی آشنا شدند، تصریح کرد: قبل از مانور، آموزش‌های لازم در این زمینه به دانش آموزان داده شده بود.

رئیس جمعیت هلال احمر مشگین شهر با اشاره به اهداف مانور زلزله در مدارس تشریح کرد: تبدیل مهارت‌های آموزشی به کاربردی هدف اصلی این مانور است تا برای دانش آموزان مسائل مربوط به زمان وقوع زلزله شبیه سازی شود.

نظری با بیان اینکه دانش آموزان با موضوعاتی مانند پناهگیری و تخلیه اضطراری در مدارس آشنا می‌شوند، تشریح کرد: با آموزش به دانش آموزان می‌توان در زمان بحران خسارات ناشی از حوادث را کاهش داد، چرا که افراد آشنا به اصول امداد و نجات در زمان بحران سریع در دسترس هستند و می‌توانند حداقل به خود و خانواده‌هایشان امدادرسانی کنند.