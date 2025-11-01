احدی عالی: توان اجرایی جهاد کشاورزی اردبیل در مانور زلزله ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احدی عالی ظهر شنبه در مراسم مانور تمام عیار زلزله اظهار کرد: مانور بزرگ زلزله در روستای زرتشت‌آباد شهرستان خلخال استان اردبیل، با هدف سنجش میزان آمادگی و هماهنگی نیروهای امدادی در مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از وقوع زلزله، صبح روز شنبه دهم آبان‌ماه رأس ساعت هشت آغاز شد و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه یافت.

وی افزود: این مانور با حضور فعال سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه آن، فرصتی ارزشمند برای ارزیابی توان اجرایی دستگاه‌ها در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و مدیریت منابع کشاورزی در شرایط بحران بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: تیم‌های تخصصی سازمان شامل واحدهای ارزیابی خسارت، دام و نهاده، آب و خاک، ماشین‌آلات، پشتیبانی، نظارت و بازرسی و مستندسازی در قالب گروه‌های عملیاتی در محل حادثه فرضی مستقر شده و مأموریت‌های خود را به‌صورت میدانی شبیه‌سازی کردند.

وی ادامه داد: در جریان این رزمایش، اقدامات فنی و خدماتی گوناگونی چون تفکیک دام‌های زنده و تلف‌شده، ضدعفونی و واکسیناسیون دام‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های مشترک، آب‌بندی و کنترل جریان آب‌های سطحی ناشی از تخریب نهرها و لوله‌ها، تسطیح مسیرهای دسترسی و حمل علوفه و آب با تانکر برای تأمین نیاز دام‌ها انجام گرفت.

احدی عالی تصریح کرد: همچنین، معدوم‌سازی دام‌های تلف‌شده، نصب پنل‌های خورشیدی برای تأمین برق اضطراری چادرهای اسکان موقت و ارائه خدمات پیک پستی و امدادی بخشی دیگر از فعالیت‌های شبیه‌سازی‌شده در این رزمایش بود.

وی تاکید کرد: این مانور با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و خدماتی منطقه برگزار شد و هدف اصلی آن، افزایش سطح آمادگی عملیاتی و ارتقای هماهنگی بین‌بخشی برای مقابله مؤثر با حوادث طبیعی در مناطق روستایی بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: اجرای چنین رزمایش‌هایی نقش مهمی در کاهش خسارات و مدیریت بهینه منابع در شرایط بحران دارد و سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در برنامه‌های آینده نیز به‌صورت مستمر این گونه مانورها را در سطح روستاهای آسیب‌پذیر استان پیگیری خواهد کرد.