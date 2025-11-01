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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

احدی عالی: توان اجرایی جهاد کشاورزی اردبیل در مانور زلزله ارزیابی شد

احدی عالی: توان اجرایی جهاد کشاورزی اردبیل در مانور زلزله ارزیابی شد

اردبیل-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: توان اجرایی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در مانور تمام عیار زلزله که با حضور تمامی دستگاه‌های اداری در شهرستان خلخال برگزار شد، ارزیابی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احدی عالی ظهر شنبه در مراسم مانور تمام عیار زلزله اظهار کرد: مانور بزرگ زلزله در روستای زرتشت‌آباد شهرستان خلخال استان اردبیل، با هدف سنجش میزان آمادگی و هماهنگی نیروهای امدادی در مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از وقوع زلزله، صبح روز شنبه دهم آبان‌ماه رأس ساعت هشت آغاز شد و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه یافت.

وی افزود: این مانور با حضور فعال سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه آن، فرصتی ارزشمند برای ارزیابی توان اجرایی دستگاه‌ها در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و مدیریت منابع کشاورزی در شرایط بحران بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: تیم‌های تخصصی سازمان شامل واحدهای ارزیابی خسارت، دام و نهاده، آب و خاک، ماشین‌آلات، پشتیبانی، نظارت و بازرسی و مستندسازی در قالب گروه‌های عملیاتی در محل حادثه فرضی مستقر شده و مأموریت‌های خود را به‌صورت میدانی شبیه‌سازی کردند.

وی ادامه داد: در جریان این رزمایش، اقدامات فنی و خدماتی گوناگونی چون تفکیک دام‌های زنده و تلف‌شده، ضدعفونی و واکسیناسیون دام‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های مشترک، آب‌بندی و کنترل جریان آب‌های سطحی ناشی از تخریب نهرها و لوله‌ها، تسطیح مسیرهای دسترسی و حمل علوفه و آب با تانکر برای تأمین نیاز دام‌ها انجام گرفت.

احدی عالی تصریح کرد: همچنین، معدوم‌سازی دام‌های تلف‌شده، نصب پنل‌های خورشیدی برای تأمین برق اضطراری چادرهای اسکان موقت و ارائه خدمات پیک پستی و امدادی بخشی دیگر از فعالیت‌های شبیه‌سازی‌شده در این رزمایش بود.

وی تاکید کرد: این مانور با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و خدماتی منطقه برگزار شد و هدف اصلی آن، افزایش سطح آمادگی عملیاتی و ارتقای هماهنگی بین‌بخشی برای مقابله مؤثر با حوادث طبیعی در مناطق روستایی بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: اجرای چنین رزمایش‌هایی نقش مهمی در کاهش خسارات و مدیریت بهینه منابع در شرایط بحران دارد و سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در برنامه‌های آینده نیز به‌صورت مستمر این گونه مانورها را در سطح روستاهای آسیب‌پذیر استان پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6641203

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