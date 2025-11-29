  1. استانها
  2. سمنان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

ضرورت تقویت کمیته‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی در استان سمنان

سمنان- معاون سیاسی استاندار سمنان شورای فرهنگ عمومی را نهادی راهبردی در مدیریت فرهنگی استان دانست و بر لزوم تقویت کمیته‌های تخصصی با بهره‌گیری از نیروهای متخصص تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری بعد از ظهر شنبه در دومین جلسه دبیران کمیته‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شورای فرهنگ عمومی را نهادی مؤثر و راهبردی در مدیریت فرهنگی استان دانست و با تأکید بر جایگاه مهم و اثرگذار شورای فرهنگ عمومی، افزود: این شورا نقش راهبردی در هدایت موضوعات کلان فرهنگی دارد و لازم است کمیته‌های تخصصی آن با رویکردی فعال، منسجم و مبتنی بر تخصص تقویت شوند.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی شورایی وسیع، پرمحتوا و تأثیرگذار است، اظهار داشت: فعالیت کمیته‌های مختلف زیرمجموعه این شورا موجب تخصصی‌تر شدن امور و هدایت دقیق‌تر موضوعات مهم فرهنگی می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به تنوع دستگاه‌هایی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند، افزود: هفت کمیته تخصصی ذیل شورای فرهنگ عمومی در استان مشغول فعالیت هستند و مأموریت رصد، برنامه‌ریزی و پیگیری موضوعات فرهنگی در دستگاه‌های مختلف را برعهده دارند.

آقابراری بر فعال‌تر شدن کمیته‌های تخصصی تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه دشمنان اسلام، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی با رویکردی تخصصی برای مقابله با انقلاب فرهنگی کشور برنامه‌ریزی می‌کنند، ضروری است در این کمیته‌ها از نیروهای متخصص، آگاه و توانمند استفاده شود.

وی همچنین بر برگزاری منظم جلسات کمیته‌ها، تثبیت اعضای ثابت و تهیه دستورکارهای هدفمند و موضوعات کاربردی برای طرح در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان تأکید کرد.

