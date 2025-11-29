به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری بعد از ظهر شنبه در دومین جلسه دبیران کمیته‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شورای فرهنگ عمومی را نهادی مؤثر و راهبردی در مدیریت فرهنگی استان دانست و با تأکید بر جایگاه مهم و اثرگذار شورای فرهنگ عمومی، افزود: این شورا نقش راهبردی در هدایت موضوعات کلان فرهنگی دارد و لازم است کمیته‌های تخصصی آن با رویکردی فعال، منسجم و مبتنی بر تخصص تقویت شوند.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی شورایی وسیع، پرمحتوا و تأثیرگذار است، اظهار داشت: فعالیت کمیته‌های مختلف زیرمجموعه این شورا موجب تخصصی‌تر شدن امور و هدایت دقیق‌تر موضوعات مهم فرهنگی می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به تنوع دستگاه‌هایی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند، افزود: هفت کمیته تخصصی ذیل شورای فرهنگ عمومی در استان مشغول فعالیت هستند و مأموریت رصد، برنامه‌ریزی و پیگیری موضوعات فرهنگی در دستگاه‌های مختلف را برعهده دارند.

آقابراری بر فعال‌تر شدن کمیته‌های تخصصی تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه دشمنان اسلام، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی با رویکردی تخصصی برای مقابله با انقلاب فرهنگی کشور برنامه‌ریزی می‌کنند، ضروری است در این کمیته‌ها از نیروهای متخصص، آگاه و توانمند استفاده شود.

وی همچنین بر برگزاری منظم جلسات کمیته‌ها، تثبیت اعضای ثابت و تهیه دستورکارهای هدفمند و موضوعات کاربردی برای طرح در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان تأکید کرد.