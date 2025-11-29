تعزیرات حکومتی: جریمه میلیاردی دو متخلف قاچاق سوخت و ماینر در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور دو حکم تعزیری در پرونده‌های قاچاق بنزین و نگهداری ماینر قاچاق در ورامین و ملارد خبر داد.

جودکی در ادامه اظهار کرد: در پرونده نخست، شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ورامین به موضوع قاچاق ۳ هزار و ۴۷۹ لیتر بنزین به ارزش یک میلیارد و ۷۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: با توجه به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مدارک موجود، اتهام متصدی جایگاه سوخت محرز و وی به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال جریمه، معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف، محکوم شد.

جودکی گفت: تخلف یادشده پس از بررسی‌های تیم نظارتی شرکت نفت و کشف کسری غیرمجاز جایگاه گزارش و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران همچنین از صدور حکم تعزیری دیگر در ملارد خبر داد و بیان کرد: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ملارد به پرونده قاچاق سه دستگاه ماینر به ارزش یک میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال رسیدگی کرد.

به گفته وی، با توجه به عدم ارائه مدارک گمرکی و مستندات قانونی، اتهام انتسابی محرز و متهم علاوه بر ضبط دستگاه‌ها، به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال جریمه معادل ارزش کالای مکشوفه محکوم شد.

جودکی افزود: این پرونده نیز با گزارش پلیس آگاهی شهرستان ملارد تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شده بود.