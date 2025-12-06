تعزیرات از جریمه میلیاردی قاچاقچی ماینر در ملارد خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از محکومیت یک متخلف به پرداخت بیش از ۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال جریمه به‌دلیل نگهداری ماینر قاچاق در شهرستان ملارد خبر داد.

جودکی در تشریح این خبر اظهار کرد: پرونده قاچاق شش دستگاه ماینر به ارزش چهار میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ملارد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کامل ماینرهای کشف‌شده، به پرداخت چهار میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: این پرونده با گزارش پلیس آگاهی شهرستان ملارد تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.