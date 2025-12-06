  1. استانها
  2. تهران
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

تعزیرات از جریمه میلیاردی قاچاقچی ماینر در ملارد خبر داد

تعزیرات از جریمه میلیاردی قاچاقچی ماینر در ملارد خبر داد

ملارد- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از محکومیت یک متخلف به پرداخت بیش از ۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال جریمه به‌دلیل نگهداری ماینر قاچاق در شهرستان ملارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از محکومیت یک متخلف به پرداخت بیش از ۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال جریمه به‌دلیل نگهداری ماینر قاچاق در شهرستان ملارد خبر داد.

جودکی در تشریح این خبر اظهار کرد: پرونده قاچاق شش دستگاه ماینر به ارزش چهار میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ملارد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کامل ماینرهای کشف‌شده، به پرداخت چهار میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: این پرونده با گزارش پلیس آگاهی شهرستان ملارد تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد خبر 6680062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها