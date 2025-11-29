به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانیمهر در مراسم تقدیر از خانواده اسکواش استان همدان با بیان اینکه سال جاری یکی از سالهای پربار این هیئت است، اظهار کرد: اسکواش همدان در یک سال گذشته مسیر رو به رشدی را پشت سر گذاشته و خوشبختانه مجموعه هیئت توانسته است با برنامهریزی دقیق و همدلی تمامی عوامل، گامهای مؤثری برای توسعه این رشته بردارد.
وی افزود: امسال ۱۲ اعزام به مسابقات کشوری انجام دادیم که این حجم از حضور در رقابتهای ملی، نشاندهنده رشد کمی و کیفی اسکواش بازان نوجوان و جوان ماست، این اعزامها از یکسو فرصت تجربهاندوزی بیشتر را فراهم کرد و از سوی دیگر باعث شد استعدادهای همدان بیش از پیش دیده شوند.
ربانیمهر با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و رویدادمحور هیئت خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره روز جهانی اسکواش یکی از برنامههای مهم ما بود؛ جشنی که فقط یک مراسم ورزشی ساده نبود، بلکه فرصتی بود برای معرفی بیشتر این رشته به خانوادهها، دعوت از علاقهمندان و ایجاد شور و انگیزه در بین ردههای پایه. خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از این جشنواره شد.
رئیس هیئت اسکواش استان همدان همچنین از میزبانی متعدد این هیئت در سال جاری سخن گفت و گفت: افتخار داشتیم که میزبان رؤسای اسکواش کشور باشیم، این دیدارها علاوه بر ایجاد تبادل تجربه، زمینهساز طرح و پیگیری مطالبات زیرساختی و تجهیزاتی استان در حوزه اسکواش شد.
وی افزود: به لطف همین رایزنیها توانستیم برای پروژه توسعه زیرساختهای اسکواش استان، اعتبارات ارزشمندی جذب کنیم؛ موضوعی که بدون شک در آینده نزدیک باعث افزایش فضاهای استاندارد تمرینی و تقویت ردههای سنی خواهد شد.
ربانیمهر در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری تلاشهای انجامشده در سطح استان گفت: برگزاری سه دوره مسابقات استانی در سال جاری نهتنها باعث ارتقای سطح فنی ورزشکاران شد، بلکه رقابتی سازنده میان شهرستانها ایجاد کرد. نتایج این مسابقات نشان میدهد که اسکواش در استان همدان در حال توزیع متوازن و رشد همگانی است.
رئیس هیئت اسکواش استان همدان در پایان با قدردانی از برترینهای رقابتهای اخیر تأکید کرد: موفقیت این نوجوانان و جوانان حاصل تلاش، پشتکار و حمایت خانوادههای آنان است. هیئت اسکواش استان در مسیر حمایت از استعدادهای ورزشی، برنامهمحور حرکت میکند و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد حضور بیشتر همدانیها در تیمهای ملی و میادین بینالمللی باشیم.
نظر شما