به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی‌مهر عصر شنبه در مراسم پایانی سال تقدیر از مدال‌آوران هیئت اسکواش استان همدان اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ یکی از بهترین سال‌های ما در اجرای جشنواره‌ها و مسابقات بود.



وی افزود: هر ۳ ماه یک بار ما مسابقات اسکواش را در رده‌های مختلف سنی برگزار کردیم.



رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به توجه به زیرساخت‌های رشته اسکواش گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ با اعتبارات خوبی که توانستیم جذب کنیم ۵۰ درصد پروژه ۳ کورت بین‌المللی اسکواش استان همدان تکمیل شد.



ربانی‌مهر خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است در سال ۱۴۰۳ این پروژه به طور کامل تکمیل و افتتاح شود.



وی با اشاره به ارزیابی فدراسیون اسکواش بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ طبق ارزشیابی‌های صورت گرفته هیئت اسکواش استان همدان در رتبه دوم قرار گرفت.



رئیس هیئت اسکواش استان همدان عنوان کرد: تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم بتوانیم در سال ۱۴۰۳ جایگاه اسکواش استان همدان را ارتقا دهیم.