  1. استانها
  2. همدان
۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۷

رئیس هیئت اسکواش استان همدان:

اولویت سال ۱۴۰۳ تکمیل پروژه کورت بین‌المللی اسکواش همدان است

اولویت سال ۱۴۰۳ تکمیل پروژه کورت بین‌المللی اسکواش همدان است

همدان- رئیس هیئت اسکواش استان همدان گفت: اولویت اصلی ما در سال ۱۴۰۳ تکمیل پروژه ۳ کورت بین‌المللی اسکواش است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی‌مهر عصر شنبه در مراسم پایانی سال تقدیر از مدال‌آوران هیئت اسکواش استان همدان اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ یکی از بهترین سال‌های ما در اجرای جشنواره‌ها و مسابقات بود.

وی افزود: هر ۳ ماه یک بار ما مسابقات اسکواش را در رده‌های مختلف سنی برگزار کردیم.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به توجه به زیرساخت‌های رشته اسکواش گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ با اعتبارات خوبی که توانستیم جذب کنیم ۵۰ درصد پروژه ۳ کورت بین‌المللی اسکواش استان همدان تکمیل شد.

ربانی‌مهر خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است در سال ۱۴۰۳ این پروژه به طور کامل تکمیل و افتتاح شود.

وی با اشاره به ارزیابی فدراسیون اسکواش بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ طبق ارزشیابی‌های صورت گرفته هیئت اسکواش استان همدان در رتبه دوم قرار گرفت.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان عنوان کرد: تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم بتوانیم در سال ۱۴۰۳ جایگاه اسکواش استان همدان را ارتقا دهیم.

کد مطلب 6050525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه