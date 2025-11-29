حضور نماینده شهرک سلامت اصفهان در هفتمین فروم شهرهای بریکس در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم صرامی، عضو هیئت مدیره شهرک سلامت اصفهان و رئیس کلینیک درمان سرطان رسا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضوری فعال و اثرگذار در ششمین فروم شهرداران شهرهای بریکس در سنت پترزبورگ روسیه، این حضور را فرصتی استثنایی برای نمایش ظرفیتهای واقعی ایران در شرایط تحریم دانست.
ارزیابی شما از حضور شهرک سلامت اصفهان در این فروم بینالمللی چه بود؟
حضور ما در این فروم، بسیار فراتر از یک حضور نمادین بود. ما با ارائه پتانسیلهای حقیقی و دستاوردهای ملموس شهرک سلامت اصفهان، عملاً باعث تغییر نگاه و ایجاد شگفتی در میان بسیاری از شرکتکنندگان خارجی شدیم. نقطه اوج این تأثیرگذاری زمانی بود که بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف باور نمیکردند که ایران، با وجود تمامی تحریمهای سخت، موفق به ایجاد چنین مجموعه پیشرفته و عظیمی، آن هم نه در پایتخت، بلکه در اصفهان، شده است. این واقعیت بهتنهایی عاملی کلیدی برای ایجاد تمایل شدید در آنها برای بازدید از این امکانات بود، تا جایی که صراحتاً از این مرکز به عنوان "جایگزینی بسیار قابل ترجیح به مراکز مشابه در اروپا" یاد میکردند.
این تجربه چه پیامی برای دیپلماسی اقتصادی ایران دارد؟
نکته بسیار کلیدی که این تجربه برجسته کرد، این بود که وقتی حتی یک نماینده از یک حوزه خاص در ایران میتواند چنین تأثیر مثبت و ملموسی در یک مجمع بینالمللی داشته باشد، تصور کنید حضور گستردهتر و سازمانیافتهتر نهادها و شرکتهای ایرانی چه دریچههای عظیمی را به روی روابط تجاری ما، به ویژه با کشورهای قدرتمند عضو بریکس، خواهد گشود و میتواند به نتایج کلانی در این زمینه بینجامد. اما با تأسف باید اعتراف کرد که به هر دلیلی، شاهد حضور کمرنگ سایر نهادهای ایرانی در این فروم بودیم، در حالی که حتی نمایندگانی از کشورهای غیرعضو بریکس نیز حضوری پررنگتر داشتند.
مشخصات و دستاوردهای شهرک سلامت اصفهان که باعث این سطح از توجه شد، چه بود؟
شهرک سلامت اصفهان با مساحتی حدود ۷۰۰ هزار متر مربع، امروز به قطب بیبدیل پزشکی ایران تبدیل شده و این توان را به کشورمان داده است که در مذاکرات با بزرگترینهای این عرصه در جهان، "دست بالا" را داشته باشد. این شهرک میزبان ۴۲ کلینیک تخصصی برای درمان انواع بیماریهاست که بزرگترین و پیشرفتهترین آنها، «کلینیک درمان سرطان رسا» است که به جرأت میتوان گفت در خاورمیانه کمنظیر است.
اما آنچه بیش از هر چیزی شرکتکنندگان خارجی را شگفتزده کرد، "هزینههای بسیار پایینتر درمان" با "حفظ کیفیت رقابتی" خدمات در مقایسه با کشورهایی مانند اعضای اتحادیه اروپا، آفریقای جنوبی و حتی خود میزبان فروم، یعنی روسیه بود. این مزیت رقابتی قدرتمند، میتواند ایران را به یکی از پرچمداران حوزه «توریسم سلامت» در منطقه و جهان تبدیل کند. وجود یک هتل پنج ستاره در دل این مجموعه نیز بر جذابیتهای آن برای گردشگران سلامت افزوده است.
آیا این حضور به نتایج ملموسی هم منجر شد؟
بله. خوشبختانه این حضور تنها به معرفی ختم نشد و ما موفق به امضای چندین تفاهمنامه همکاری با سازمانهای درمانی و توریستی پیشرو و همچنین بیمارستانهای معتبر در کشورهای روسیه، هند، آفریقای جنوبی و چندین کشور دیگر شدیم. طبیعی است که به دلیل تبلیغات منفی برخی رسانهها شرکای بالقوه، دغدغههایی در رابطه با سفر و اقامت در ایران را داشته باشند، اما ما اطمینان داریم که با همراهی و حمایت مسئولین استانی و کشوری، میتوان این موانع را مرتفع کرد و ایران بهویژه اصفهان تاریخی و فرهنگی ما را به مقصدی امن، جذاب و مقرونبه صرفه برای گردشگران سلامت از سراسر جهان، بهخصوص کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاریهای شانگهای، تبدیل کرد.
