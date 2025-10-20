سبزچینی ممنوع! بازارهای جهان شیفته مرکبات زرد

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در روزهای اخیر در بازارها و فروشگاههای استان مازندران مشاهده میشود که برخی از مرکباتی که به فروش میرسند هنوز رنگ کامل خود را نگرفته و به اصطلاح سبزچینی شدهاند و این میوهها که پیش از رسیدن کامل برداشت و روانه بازار شدهاند، کیفیت لازم را ندارند.
قیمت نارنگی نوبرانه و سبز در بازار بین ۸۵ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان در نوسان است و بخشی از این تفاوت قیمت به کیفیت و میزان رسیدگی محصول مربوط میشود، این موضوع زنگ خطری برای بازار داخلی و صادرات مرکبات استان محسوب میشود و ضرورت توجه و نظارت بیشتر را دوچندان کرده است.
استان مازندران به عنوان قطب تولید مرکبات کشور، سالانه بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن مرکبات تولید میکند که بخش مهمی از نیاز بازار داخل و صادرات را تأمین میکند.
برداشت محصولات نارس به اعتبار و سلامت بازار لطمه میزند
با این حال برداشت زودهنگام و عرضه محصولات نارس، میتواند به اعتبار و سلامت این بازار ضربه بزند. سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با برنامهریزیهای دقیق و نظارت ویژه، تلاش میکند تا از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کرده و کیفیت محصولات را در بالاترین سطح ممکن حفظ کند.
حسن احمدی، باغدار اهل نور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط برداشت مرکبات گفت: متأسفانه برخی از باغداران به دلیل فشارهای مالی و نیاز به تأمین سریعتر نقدینگی، مجبور به برداشت میوهها قبل از رسیدن کامل میشوند.
وی افزود: این کار باعث کاهش کیفیت محصول میشود و وقتی مرکبات نارس وارد بازار میشوند، نه تنها قیمت مناسبی نمیگیرند بلکه خریداران هم از طعم و کیفیت آنها رضایت ندارند.
ویافزود: نارنگیهای موجود در بازار با قیمت بین ۸۵ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان عرضه میشوند اما اگر برداشت به موقع و با رسیدگی کامل انجام شود، کیفیت میوه بالاتر رفته و قیمت فروش نیز بهتر خواهد بود.
احمدی همچنین تاکید کرد: این وضعیت نه تنها برای بازار داخلی مشکلساز است بلکه بازارهای صادراتی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است باعث کاهش اعتماد مشتریان خارجی شود.
نیاز به آموزش و حمایت از باغداران بیش از گذشته ضروری به نظر میرسد و باید سازمان جهاد کشاورزی و بخشهای مرتبط، شرایطی فراهم کنند تا باغداران بتوانند محصول با کیفیتی تولید کنند که رضایت همه مصرفکنندگان را جلب کنند و به سودآوری کشاورزان نیز کمک کند.
پیشبینی میشود تولید مرکبات استان در سال جاری به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برسد که شامل حدود ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تن پرتقال و ۳۵۰ هزار تن نارنگی است.
هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پیشبینی میشود تولید مرکبات استان در سال جاری به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برسد که شامل حدود ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تن پرتقال و ۳۵۰ هزار تن نارنگی است.
وی گفت: برداشت رسمی پرتقالها از ۱۵ آبان ماه آغاز میشود و برداشت زودهنگام پیش از این تاریخ ممنوع و تخلف محسوب میشود.
باقری افزود: بیش از ۵۰ درصد از برداشت نارنگیها در استان به پایان رسیده و باغداران موظف هستند به استانداردهای کیفی محصول پایبند باشند.
وی هشدار داد: برداشت زودهنگام باعث میشود مرکبات با نسبت قند به اسید نامناسب به بازار عرضه شوند که هم از نظر طعم و کیفیت پایینتر هستند و هم ممکن است سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازند.
معاون سازمان جهاد کشاورزی گفت: مشاهده عرضه مرکبات نارس با رنگآمیزی غیرطبیعی در برخی مغازهها گزارش شده که این موضوع میتواند سلامت مصرفکنندگان را تهدید کند و لازم است با آن برخورد شود.
با وجود این هشدارها و تدابیر جدی سازمان جهاد کشاورزی، هنوز هم در برخی نقاط بازار، مرکباتی دیده میشود که پیش از رسیدن کامل برداشت و با کیفیت پایین عرضه شدهاند.
این وضعیت نه تنها به اعتبار محصولات مازندران در بازار داخلی آسیب میزند بلکه میتواند تأثیر منفی بر روند صادرات و جایگاه استان در بازارهای جهانی داشته باشد.
دلاور آقاجانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر نیست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سطح باغات مرکبات این شهرستان ۲ هزار و ۳۴۰ هکتار است و پیشبینی میشود امسال بیش از ۷۲ هزار تن مرکبات شامل پرتقال و نارنگی تولید شود.
وی گفت: برگزاری کلاسهای آموزشی و حضور کارشناسان در مناطق روستایی موجب شده کنترل آفات بهبود یابد و محصول سالمتری به دست باغداران برسد.
آقاجانی با اشاره به اینکه پرتقال و نارنگی مهمترین مرکبات این شهرستان هستند، گفت: تلاش میشود با آموزش بهرهبرداران و کنترل آفات، تولید محصول با کیفیت و سالم افزایش یابد تا رضایت بازارهای داخلی و خارجی جلب شود.
با وجود تولید قابل توجه مرکبات در شهرستان بابلسر و تلاشهای گسترده مدیریت جهاد کشاورزی در آموزش بهرهبرداران و کنترل آفات، کیفیت و زمان برداشت همچنان از مهمترین چالشهای پیش روی باغداران است.
اهمیت رعایت زمانبندی صحیح برداشت و رسیدگی کامل محصول نه تنها در حفظ سلامت میوه و افزایش ماندگاری آن در بازار داخلی نقش کلیدی دارد بلکه زمینهساز موفقیت در بازارهای صادراتی نیز محسوب میشود. در ادامه، وضعیت صادرات مرکبات استان و گامهای مؤثر برای توسعه این بخش بررسی خواهد شد.
۵ هزار تن مرکبات و کیوی از مازندران صادر شد
بابک مؤمنی رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آمار صادرات مرکبات گفت: استان در ۶ ماه نخست سال جاری حدود پنج هزار تن مرکبات به کشورهای مختلف صادر کرده است.
وی افزود: صادرات کیوی با ۱۵۴ محموله به وزن بیش از ۳ هزار و ۳۲۰ تن و صادرات نارنگی با ۸۴ محموله به وزن بیش از هزار و ۶۷۰ تن از مهمترین بخشهای صادرات استان هستند.
مؤمنی همچنین به کاهش خسارات ناشی از آفات اشاره کرد و گفت: با برگزاری رزمایشهای تخصصی، خسارت آفات به ویژه مگس میوه مدیترانهای نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
وی پیشبینی کرد سال جاری برای باغداران سالی پربار و موفق باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر ضرورت شناسنامهدار شدن محصولات تاکید کرد و گفت: بدون داشتن شناسه و شناسنامه امکان صادرات محصول وجود ندارد و این موضوع در کشورهای هدف به شدت مورد توجه است.
وی همچنین از برنامههای توسعهای از جمله استفاده از حملونقل دریایی برای افزایش ظرفیت صادرات خبر داد و تاکید کرد: ساماندهی بازار و شناسنامهدار شدن محصولات از نیازهای اساسی توسعه صادرات است.
با وجود برخی تخلفات در برداشت زودهنگام و عرضه محصولات نارس، تلاشهای سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای حفظ کیفیت، سلامت و اعتبار مرکبات استان ادامه دارد.
همکاری باغداران، تولیدکنندگان و دستگاههای نظارتی زمینهساز ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات خواهد بود. بدین ترتیب مرکبات مازندران نه تنها در بازار داخلی بلکه در بازارهای جهانی نیز جایگاه خود را مستحکمتر کرده و به سودآوری کشاورزان و اقتصاد استان کمک خواهد کرد.
نظر شما