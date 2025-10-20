  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۴

سبزچینی ممنوع! بازارهای جهان شیفته مرکبات زرد

ساری - مرکبات مازندران روانه بازارهای جهانی شده‌اند اما سبزچینی و چیدن میوه‌های نارس بر اعتبار و سلامت برند مازندران لطمه می‌زند.

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در روزهای اخیر در بازارها و فروشگاه‌های استان مازندران مشاهده می‌شود که برخی از مرکباتی که به فروش می‌رسند هنوز رنگ کامل خود را نگرفته و به اصطلاح سبزچینی شده‌اند و این میوه‌ها که پیش از رسیدن کامل برداشت و روانه بازار شده‌اند، کیفیت لازم را ندارند.

قیمت نارنگی نوبرانه و سبز در بازار بین ۸۵ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان در نوسان است و بخشی از این تفاوت قیمت به کیفیت و میزان رسیدگی محصول مربوط می‌شود، این موضوع زنگ خطری برای بازار داخلی و صادرات مرکبات استان محسوب می‌شود و ضرورت توجه و نظارت بیشتر را دوچندان کرده است.

استان مازندران به عنوان قطب تولید مرکبات کشور، سالانه بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن مرکبات تولید می‌کند که بخش مهمی از نیاز بازار داخل و صادرات را تأمین می‌کند.

برداشت محصولات نارس به اعتبار و سلامت بازار لطمه می‌زند

با این حال برداشت زودهنگام و عرضه محصولات نارس، می‌تواند به اعتبار و سلامت این بازار ضربه بزند. سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت ویژه، تلاش می‌کند تا از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کرده و کیفیت محصولات را در بالاترین سطح ممکن حفظ کند.

سبزچینی ممنوع! بازارهای جهان شیفته مرکبات زرد

حسن احمدی، باغدار اهل نور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط برداشت مرکبات گفت: متأسفانه برخی از باغداران به دلیل فشارهای مالی و نیاز به تأمین سریع‌تر نقدینگی، مجبور به برداشت میوه‌ها قبل از رسیدن کامل می‌شوند.

وی افزود: این کار باعث کاهش کیفیت محصول می‌شود و وقتی مرکبات نارس وارد بازار می‌شوند، نه تنها قیمت مناسبی نمی‌گیرند بلکه خریداران هم از طعم و کیفیت آنها رضایت ندارند.

وی‌افزود: نارنگی‌های موجود در بازار با قیمت بین ۸۵ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شوند اما اگر برداشت به موقع و با رسیدگی کامل انجام شود، کیفیت میوه بالاتر رفته و قیمت فروش نیز بهتر خواهد بود.

احمدی همچنین تاکید کرد: این وضعیت نه تنها برای بازار داخلی مشکل‌ساز است بلکه بازارهای صادراتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است باعث کاهش اعتماد مشتریان خارجی شود.

نیاز به آموزش و حمایت از باغداران بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد و باید سازمان جهاد کشاورزی و بخش‌های مرتبط، شرایطی فراهم کنند تا باغداران بتوانند محصول با کیفیتی تولید کنند که رضایت همه مصرف‌کنندگان را جلب کنند و به سودآوری کشاورزان نیز کمک کند.

پیش‌بینی می‌شود تولید مرکبات استان در سال جاری به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برسد که شامل حدود ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تن پرتقال و ۳۵۰ هزار تن نارنگی است.

هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود تولید مرکبات استان در سال جاری به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برسد که شامل حدود ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تن پرتقال و ۳۵۰ هزار تن نارنگی است.

وی گفت: برداشت رسمی پرتقال‌ها از ۱۵ آبان ماه آغاز می‌شود و برداشت زودهنگام پیش از این تاریخ ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

باقری افزود: بیش از ۵۰ درصد از برداشت نارنگی‌ها در استان به پایان رسیده و باغداران موظف هستند به استانداردهای کیفی محصول پایبند باشند.

وی هشدار داد: برداشت زودهنگام باعث می‌شود مرکبات با نسبت قند به اسید نامناسب به بازار عرضه شوند که هم از نظر طعم و کیفیت پایین‌تر هستند و هم ممکن است سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی گفت: مشاهده عرضه مرکبات نارس با رنگ‌آمیزی غیرطبیعی در برخی مغازه‌ها گزارش شده که این موضوع می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند و لازم است با آن برخورد شود.

با وجود این هشدارها و تدابیر جدی سازمان جهاد کشاورزی، هنوز هم در برخی نقاط بازار، مرکباتی دیده می‌شود که پیش از رسیدن کامل برداشت و با کیفیت پایین عرضه شده‌اند.

این وضعیت نه تنها به اعتبار محصولات مازندران در بازار داخلی آسیب می‌زند بلکه می‌تواند تأثیر منفی بر روند صادرات و جایگاه استان در بازارهای جهانی داشته باشد.

دلاور آقاجانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر نیست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سطح باغات مرکبات این شهرستان ۲ هزار و ۳۴۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷۲ هزار تن مرکبات شامل پرتقال و نارنگی تولید شود.

وی گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی و حضور کارشناسان در مناطق روستایی موجب شده کنترل آفات بهبود یابد و محصول سالم‌تری به دست باغداران برسد.

سبزچینی ممنوع! بازارهای جهان شیفته مرکبات زرد

آقاجانی با اشاره به اینکه پرتقال و نارنگی مهم‌ترین مرکبات این شهرستان هستند، گفت: تلاش می‌شود با آموزش بهره‌برداران و کنترل آفات، تولید محصول با کیفیت و سالم افزایش یابد تا رضایت بازارهای داخلی و خارجی جلب شود.

با وجود تولید قابل توجه مرکبات در شهرستان بابلسر و تلاش‌های گسترده مدیریت جهاد کشاورزی در آموزش بهره‌برداران و کنترل آفات، کیفیت و زمان برداشت همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی باغداران است.

اهمیت رعایت زمان‌بندی صحیح برداشت و رسیدگی کامل محصول نه تنها در حفظ سلامت میوه و افزایش ماندگاری آن در بازار داخلی نقش کلیدی دارد بلکه زمینه‌ساز موفقیت در بازارهای صادراتی نیز محسوب می‌شود. در ادامه، وضعیت صادرات مرکبات استان و گام‌های مؤثر برای توسعه این بخش بررسی خواهد شد.

۵ هزار تن مرکبات و کیوی از مازندران صادر شد

بابک مؤمنی رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آمار صادرات مرکبات گفت: استان در ۶ ماه نخست سال جاری حدود پنج هزار تن مرکبات به کشورهای مختلف صادر کرده است.

وی افزود: صادرات کیوی با ۱۵۴ محموله به وزن بیش از ۳ هزار و ۳۲۰ تن و صادرات نارنگی با ۸۴ محموله به وزن بیش از هزار و ۶۷۰ تن از مهم‌ترین بخش‌های صادرات استان هستند.

مؤمنی همچنین به کاهش خسارات ناشی از آفات اشاره کرد و گفت: با برگزاری رزمایش‌های تخصصی، خسارت آفات به ویژه مگس میوه مدیترانه‌ای نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

وی پیش‌بینی کرد سال جاری برای باغداران سالی پربار و موفق باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر ضرورت شناسنامه‌دار شدن محصولات تاکید کرد و گفت: بدون داشتن شناسه و شناسنامه امکان صادرات محصول وجود ندارد و این موضوع در کشورهای هدف به شدت مورد توجه است.

وی همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای از جمله استفاده از حمل‌ونقل دریایی برای افزایش ظرفیت صادرات خبر داد و تاکید کرد: ساماندهی بازار و شناسنامه‌دار شدن محصولات از نیازهای اساسی توسعه صادرات است.

با وجود برخی تخلفات در برداشت زودهنگام و عرضه محصولات نارس، تلاش‌های سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای حفظ کیفیت، سلامت و اعتبار مرکبات استان ادامه دارد.

همکاری باغداران، تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی زمینه‌ساز ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات خواهد بود. بدین ترتیب مرکبات مازندران نه تنها در بازار داخلی بلکه در بازارهای جهانی نیز جایگاه خود را مستحکم‌تر کرده و به سودآوری کشاورزان و اقتصاد استان کمک خواهد کرد.

