بسیج الگوی موفق جهاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی رحمتی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب و هفته مبارک بسیج گفت و افزود: مهمترین کارکرد بسیج را میتوان در چهار حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی مورد بررسی قرار داد.
وی بیان کرد: بسیج باید مدافع هویت ایرانی-اسلامی و مروج فرهنگ خودباوری، امید و مقاومت فرهنگی باشد و نقش اصلی آن مقابله با تهاجمات فرهنگی و جنگ نرم است.
وی ادامه داد: این نقش از طریق اقدامات ایجابی مانند ترویج سبک زندگی سالم و اخلاقمدارانه، تقویت روحیه مقاومت، ترویج کار و همبستگی اجتماعی تحقق مییابد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهک با اشاره به نقش بسیج در حوزه اجتماعی گفت و افزود: بسیج میتواند به عنوان پیونددهنده مردم و نهادهای حاکمیتی عمل کند و شبکهای از نیروهای داوطلب را ایجاد نماید که در شرایط بحران یا نیاز اجتماعی فعال شده و موجب ارتقای مشارکت و همدلی مردم میشود.
رحمتی نقش اقتصادی بسیج را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت و افزود: در سالهای اخیر بسیج با توانمندسازی مردم و تقویت اقتصاد مقاومتی، حمایت از کارآفرینان و گروههای تولید خانگی و محلی، ایجاد تعاونیها و ارائه آموزشهای کارآفرینی و فنی در مناطق محروم را دنبال کرده است.
وی سپس به فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه جوانان اشاره کرد و افزود: این سازمان با هدف تقویت ارتباط نسل جوان با نهادهایی مانند بسیج و کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی و رسانهای را طراحی و اجرا کرده است.
رحمتی با اشاره به همکاری فرهنگی و هویتی سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج گفت و افزود: برگزاری مراسمات فرهنگی و مذهبی، اجرای طرح جهاد تبیین، توانمندسازی دانشآموزان و تقویت شبکههای مردمی در محلات و مساجد از جمله برنامههای مشترک در شهرستان کهک بوده است.
وی اضافه کرد: در سطح شهرستان، همکاریهای مشترک در قالب شورای فرهنگ عمومی، کارگروه جهاد تبیین و قرارگاه فرهنگی مناسبتها دنبال میشود و شاهد همراهی و همدلی خوبی بین سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه بسیج در این زمینه هستیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهک همچنین به فعالیتهای قرارگاه جهاد تبیین اشاره کرد و گفت و افزود: این قرارگاه مسئول تولید محتوای بومی و پاسخ به شبهات روز است و در راستای ارتقای فرهنگ عمومی و ترویج آموزههای دینی و فرهنگی فعالیت میکند.
وی افزود: بسیج همچنین در زمینه پشتیبانی از فعالیتهای مردمی و هیئات مذهبی همکاری مؤثری دارد و ظرفیت نیروی داوطلب و لجستیک آن باعث تسریع و اثرگذاری بیشتر برنامهها میشود.
رحمتی در پایان تأکید کرد و افزود: امیدواریم این پیوند و همکاری روز به روز گسترش یابد و همه ما در مسیر تحقق فرامین مقام معظم رهبری گام برداریم تا الگوی موفقی از جهاد فرهنگی و اجتماعی در شهرستان کهک شکل گیرد.
