بسیج الگوی موفق جهاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است

قم- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهک گفت: بسیج با فعالیت‌های گسترده در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به الگویی موفق برای تحقق جهاد همه‌جانبه در جامعه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی رحمتی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب و هفته مبارک بسیج گفت و افزود: مهم‌ترین کارکرد بسیج را می‌توان در چهار حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی مورد بررسی قرار داد.

وی بیان کرد: بسیج باید مدافع هویت ایرانی-اسلامی و مروج فرهنگ خودباوری، امید و مقاومت فرهنگی باشد و نقش اصلی آن مقابله با تهاجمات فرهنگی و جنگ نرم است.

وی ادامه داد: این نقش از طریق اقدامات ایجابی مانند ترویج سبک زندگی سالم و اخلاق‌مدارانه، تقویت روحیه مقاومت، ترویج کار و همبستگی اجتماعی تحقق می‌یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهک با اشاره به نقش بسیج در حوزه اجتماعی گفت و افزود: بسیج می‌تواند به عنوان پیونددهنده مردم و نهادهای حاکمیتی عمل کند و شبکه‌ای از نیروهای داوطلب را ایجاد نماید که در شرایط بحران یا نیاز اجتماعی فعال شده و موجب ارتقای مشارکت و همدلی مردم می‌شود.

رحمتی نقش اقتصادی بسیج را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت و افزود: در سال‌های اخیر بسیج با توانمندسازی مردم و تقویت اقتصاد مقاومتی، حمایت از کارآفرینان و گروه‌های تولید خانگی و محلی، ایجاد تعاونی‌ها و ارائه آموزش‌های کارآفرینی و فنی در مناطق محروم را دنبال کرده است.

وی سپس به فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه جوانان اشاره کرد و افزود: این سازمان با هدف تقویت ارتباط نسل جوان با نهادهایی مانند بسیج و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای را طراحی و اجرا کرده است.

رحمتی با اشاره به همکاری فرهنگی و هویتی سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج گفت و افزود: برگزاری مراسمات فرهنگی و مذهبی، اجرای طرح جهاد تبیین، توانمندسازی دانش‌آموزان و تقویت شبکه‌های مردمی در محلات و مساجد از جمله برنامه‌های مشترک در شهرستان کهک بوده است.

وی اضافه کرد: در سطح شهرستان، همکاری‌های مشترک در قالب شورای فرهنگ عمومی، کارگروه جهاد تبیین و قرارگاه فرهنگی مناسبت‌ها دنبال می‌شود و شاهد همراهی و همدلی خوبی بین سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه بسیج در این زمینه هستیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهک همچنین به فعالیت‌های قرارگاه جهاد تبیین اشاره کرد و گفت و افزود: این قرارگاه مسئول تولید محتوای بومی و پاسخ به شبهات روز است و در راستای ارتقای فرهنگ عمومی و ترویج آموزه‌های دینی و فرهنگی فعالیت می‌کند.

وی افزود: بسیج همچنین در زمینه پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی و هیئات مذهبی همکاری مؤثری دارد و ظرفیت نیروی داوطلب و لجستیک آن باعث تسریع و اثرگذاری بیشتر برنامه‌ها می‌شود.

رحمتی در پایان تأکید کرد و افزود: امیدواریم این پیوند و همکاری روز به روز گسترش یابد و همه ما در مسیر تحقق فرامین مقام معظم رهبری گام برداریم تا الگوی موفقی از جهاد فرهنگی و اجتماعی در شهرستان کهک شکل گیرد.

