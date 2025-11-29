چگنی:کشف ۶۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرکزی؛ ۹۳۱ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا چگنی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی پلیس استان مرکزی، بازنگری طرح‌های مبارزه با مواد مخدر و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی پلیس در این حوزه بوده است.

وی افزود: توجه به گزارش‌های مردمی و اجرای هدفمند طرح‌های امنیت‌بخش در سطح استان مرکزی از جمله اولویت‌های پلیس مرکزی در مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌رود.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون، عملیات‌های موردی و طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده با بهره‌گیری از توان اجرایی پلیس استان به صورت مستمر دنبال شده که رضایت‌مندی مطلوبی از عملکرد پلیس در این زمینه به همراه داشته است.

چگنی با اشاره به آخرین کشفیات پلیس استان در برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر گفت: در یک ماه گذشته ۶۵۷ کیلو و ۵۷۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

وی ادامه داد: در این عملیات‌ها ۳۴۴ قاچاقچی، خرده‌فروش و توزیع‌کننده مواد مخدر دستگیر و ۵۸۷ معتاد متجاهر جمع‌آوری و به مراجع قضائی یا مراکز کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی در پایان همکاری‌های مردمی را در موفقیت پلیس بسیار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: تلفن ۱۱۰ در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌ها و اطلاعات شهروندان است.