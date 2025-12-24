چگنی: ۴۸۴ کیلوگرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا چگنی اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای عملیاتی پلیس استان، بازنگری طرحهای مبارزه با مواد مخدر و بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی پلیس و همچنین پیگیری ویژه مطالبات و گزارشهای مردمی به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ بوده است.
وی افزود: توجه به گزارشهای مردمی و اجرای هدفمند طرحهای امنیتبخش در سطح استان، بخش مهمی از برنامههای اولویتدار پلیس در این حوزه محسوب میشود و از ابتدای سال تاکنون عملیاتهای پاکسازی نقاط آلوده با بهرهگیری از توان اجرایی پلیس استان به صورت مستمر دنبال شده که رضایتمندی مطلوبی از عملکرد پلیس در مبارزه با مواد مخدر به همراه داشته است.
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به آخرین کشفیات و دستاوردهای پلیس استان در برخورد با قاچاقچیان و خردهفروشان مواد مخدر گفت: در یک ماه گذشته ۴۸۴ کیلو و ۴۷۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شده است.
وی ادامه داد: در این عملیاتها ۳۲۱ قاچاقچی، خردهفروش و توزیعکننده مواد مخدر دستگیر و ۳۹۳ معتاد متجاهر جمعآوری و به مراجع قضائی یا مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.
سردار چگنی با اشاره به نقش همکاریهای مردمی در موفقیتهای پلیس استان بیان کرد: تلفن ۱۱۰ در تمامی ساعات شبانهروز آماده دریافت گزارشها و اطلاعات شهروندان است و این مشارکت مردمی نقش مؤثری در ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر دارد.
