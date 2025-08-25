دستگیری ۵۲ نفر در اجرای طرح امنیت محله محور در خنداب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا سلوکی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت محله محور و پاکسازی مناطق آلوده و مطالبات مردمی، مأموران انتظامی شهرستان خنداب طی یک ماه گذشته در سطح شهرستان طرح‌های ارتقا امنیت بخش را اجرا کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۵۲ نفر در راستای اجرای طرح امنیت محله محوری در خنداب افزود: در این طرح ۲۸ خرده فروش مواد مخدر، ۶ نفر حمل کننده، ۱۸ نفر معتاد متجاهر، ۱۴ نفر سارق دستگیر و ۲ کیلوگرم مواد مخدر، پنج دستگاه وسیله نقلیه متخلف و ۱۵ فقره سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب با اشاره به اظهار رضایت مردم از اجرای این نوع طرح‌ها از همکاری صمیمانه مردم تشکر کرد و گفت: مردم می‌توانند در صورت اطلاع از هر نوع فعالیت مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند