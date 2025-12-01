جودکی: بیش از ۳ و نیم تن مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد

سرهنگ عبدالرضا جودکی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر اظهار کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در دو حوزه ایجابی و سلبی به‌صورت مستمر فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه پلیس مواد مخدر استان مرکزی افزود: طی هشت‌ماه سال جاری بیش از ۶ هزار پیام آموزشی و اطلاع‌رسانی در زمینه شناخت و پیشگیری از اعتیاد در پیام‌رسان‌ها منتشر شده و ۹ هزار و ۶۰۰ نفر نیز در کلاس‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد چهره‌به‌چهره آموزش دیده‌اند، همچنین ۱۵۱ کلاس آموزشی متنوع در حوزه پیشگیری از اعتیاد در سطح این استان برگزار شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با بیان اینکه اقدامات سلبی و بازدارنده نیز با جدیت دنبال می‌شود، گفت: در این بازه زمانی بیش از سه و نیم تن انواع مواد مخدر با هماهنگی مقام قضائی در این استان کشف شده است.

وی افزود: همچنین بالغ بر یک‌هزار معتاد متجاهر برای ترک یا سم‌زدایی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

سرهنگ جودکی با بیان اینکه راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: در این بازه زمانی بیش از هزار طرح پاکسازی در سطح استان مرکزی اجرا شده و برخورد با خرده‌فروشان نیز به‌عنوان مطالبه جدی مردم در اولویت قرار دارد، به‌طوری‌که دستگیری خرده‌فروشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه مورد استفاده سوداگران مواد مخدر گفت: در هشت‌ماه سال جاری تعداد ۳۶۰ دستگاه خودرو و تعداد زیادی موتورسیکلت که برای توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شده است که در این حوزه نیز افزایش قابل‌توجهی ثبت شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی افزود: فعالیت باندهای مجازی و فیزیکی توزیع مواد مخدر تحت رصد پلیس قرار دارد و با همکاری پلیس فتا، تعدادی از کانال‌ها و گروه‌های فعال در این زمینه شناسایی و با آن‌ها برخورد شده است.

وی با اشاره به حساسیت آموزش در مدارس گفت: آموزش‌های پیشگیرانه متناسب با رده‌های سنی توسط کارشناسان پلیس و با همکاری آموزش و پرورش در مدارس ارائه می‌شود و پیام‌های پیشگیرانه نیز در بستر پیام‌رسان شاد بارگذاری شده است.

سرهنگ جودکی تاکید کرد: طرح‌های نظارتی در پارک‌ها، معابر و نقاط آلوده به‌صورت آشکار و پنهان در حال اجرا است و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

وی در خصوص سکونتگاه‌های غیررسمی استان مرکزی نیز گفت: بافت‌های فرسوده نیازمند بازآفرینی شهری و ساماندهی محیطی هستند تا امکان پوشش بهتر پلیسی فراهم شود و پلیس در این مناطق نیز طرح‌های پاکسازی و دستگیری متخلفان را اجرا کرده و ادامه خواهد داد.

جودکی تصریح کرد: هیچ منطقه‌ای در استان از نگاه پلیس خارج نیست و مأموریت‌ها بدون جانبداری و صرفاً بر اساس ضرورت‌های امنیتی انجام می‌شود.

وی بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها، خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی با پلیس تأکید کرد و گفت: مبارزه با مواد مخدر تنها با همکاری همه‌جانبه مردم، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و مجموعه‌های فرهنگی به نتیجه خواهد رسید.