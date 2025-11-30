کاراکاس از موضع تهران در دفاع از حاکمیت ملی ونزوئلا قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «ایوان خیل» وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهار کرد: به نمایندگی از دولت و رئیس‌جمهوری کشورمان، صمیمانه از ایران به‌خاطر محکوم کردن اقدام ایالات متحده در زمینه بسته اعلام شدن حریم هوایی کشورمان، قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: موضع شجاعانه ایران در دفاع از حاکمیت ملی و امنیت منطقه‌ای ونزوئلا بازتاب عمیقی در میان مردم ما برجای می‌گذارد.

وزیر امور خارجه ونزوئلا ادامه داد: نقض اصول حقوق بین‌الملل، نگرانی مشترک ما با ایران است و ما در مبارزه برای جهانی عادلانه و با عزت متحد هستیم.

این اظهارات ساعاتی پس از آن روی می‌دهد که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام رئیس‌جمهور آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا را به‌عنوان نقض فاحش هنجارها و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله قواعد ناظر بر حمل و نقل هوایی بین‌المللی دانست و آن را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام آمریکا را که در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی این کشور علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا صورت می‌گیرد، اقدامی خودسرانه و تهدیدی بی‌سابقه علیه ایمنی و امنیت هوانوردی بین‌المللی توصیف کرد و نسبت به پیامدهای خطرناک این اقدام بر حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی هشدار داد.